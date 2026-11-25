i Für ein effektives Ganzkörpertraining braucht es erstaunlich wenig. iStock/SolStock Longevity-Tipps Arzt verrät: Mit diesen 2 Übungen bleibst du lange fit Wer seinen Körper effektiv in Form bringen möchte, braucht keine ausgeklügelten Fitnessgeräte. Auf diese zwei Übungen schwört ein Experte. Von Heute Life 25.11.2026, 09:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Laufschuhe verstauben im Vorzimmer, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio wird kaum genutzt und für die Yogastunde fehlt nach einem langen Arbeitstag schlichtweg die Motivation. Wer sich regelmäßig sportlich betätigen möchte, scheitert oft schon an der Frage, welches Training überhaupt das richtige ist. Dabei muss ein effektives Workout weder kompliziert noch mit teuren Geräten verbunden sein.

Zwei Übungen, die es in sich haben

Dass Bewegungsmangel unserer Gesundheit schadet, ist längst kein Geheimnis mehr. Wer sich zu wenig bewegt, riskiert unter anderem einen schlechteren Schlaf, einen trägeren Stoffwechsel und ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zwar zählt jede Bewegung – vom Spaziergang bis zum Wohnungsputz –, doch für eine umfassende körperliche Fitness ist insbesondere die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining sinnvoll.

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Der US-amerikanische Arzt und Physiologe Michael Joyner, der sich seit Jahren mit der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit des Menschen beschäftigt, setzt dabei auf zwei echte Fitness-Allrounder: Burpees und Seilspringen. Im Gespräch mit dem "Business Insider" hebt der Mediziner die Bedeutung des Krafttrainings hervor. Der besondere Vorteil seiner beiden Lieblingsübungen: Sie fordern nicht nur die Muskulatur, sondern bringen gleichzeitig das Herz-Kreislauf-System ordentlich auf Trab.

1. Burpees

Wer schon einmal Burpees gemacht hat, weiß, wie schnell einen die unscheinbare Übung außer Atem bringen kann. Hinter dem englischen Begriff verbirgt sich eine Kombination aus Kniebeuge, Liegestützposition und Aufrichten beziehungsweise Strecksprung.

Und so funktioniert's: Gehe aus dem aufrechten Stand in die Hocke und platziere beide Hände auf dem Boden. Springe anschließend mit den Füßen nach hinten, sodass dein Körper eine gerade Linie bildet. Bringe die Füße wieder nach vorn und richte dich auf. Wer möchte, kann die Übung um einen Liegestütz und einen Strecksprung erweitern. Anfänger können die Füße einzeln nach hinten und vorn setzen, anstatt zu springen. Die Anzahl der Wiederholungen lässt sich mit zunehmender Fitness steigern.

2. Seilspringen

Was viele noch vom Schulhof kennen, entpuppt sich als hocheffektives Ausdauertraining. Joyner empfiehlt Fortgeschrittenen sogar ein Springseil mit zusätzlichen Gewichten, um die Muskulatur stärker zu fordern. Als Trainingsdauer nennt der Experte rund 30 Minuten. Wer gerade erst anfängt, sollte sich allerdings mit kürzeren Einheiten langsam herantasten. Auch Tempowechsel oder Sprünge auf einem Bein sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Vermeide diese Angewohnheiten beim Sport i ?

Bei aller Motivation gilt jedoch: Viel hilft nicht automatisch viel. Intensive Trainingstage sollten sich mit ruhigeren abwechseln, damit der Körper ausreichend Zeit zur Regeneration bekommt. Ein teures Fitnessstudio ist für ein effektives Workout also nicht zwingend notwendig. Zwei Übungen, etwas Platz und ein Springseil können bereits eine hervorragende Grundlage für mehr Fitness sein.