i Während du friedlich schläfst, könnte nächtliches Licht deine Herzgesundheit belasten. iStock/viafilms Forscher raten zur Vorsicht Warum dein Wecker auf dem Nachtkastl dir schaden könnte Ob leuchtender Wecker oder laufender Fernseher: Was für viele zum Einschlafen dazugehört, könnte unerwartete Folgen für die Herzgesundheit haben. Von Heute Life 24.11.2026, 19:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du liegst im Bett, die Augen fallen langsam zu, doch auf dem Nachtkastl leuchtet der digitale Wecker unermüdlich weiter. Durch den Vorhang schimmert das Licht der Straßenlaterne, vielleicht läuft sogar noch der Fernseher. Was für viele zum ganz normalen Einschlafritual gehört, könnte für den Körper alles andere als harmlos sein. Eine groß angelegte Langzeitstudie bringt nächtliches Licht nun mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung.

Nachts gerät das Herz unter Druck

Für ihre Untersuchung analysierten Forschende die Daten von knapp 89.000 Menschen. Die Teilnehmer trugen eine Woche lang einen Lichtsensor am Handgelenk, der ihre persönliche Lichtexposition erfasste. Anschließend wurde ihre gesundheitliche Entwicklung bis zu neuneinhalb Jahre lang beobachtet. Das Ergebnis lässt aufhorchen: Bei jenen zehn Prozent der Teilnehmer, die nachts besonders viel Licht ausgesetzt waren, traten Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich häufiger auf als bei Menschen mit besonders dunklen Nächten.

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Das passiert mit deinem Körper, wenn du nicht schläfst i ?

Das relative Risiko für eine Herzschwäche lag um bis zu 56 Prozent höher, jenes für einen Herzinfarkt um bis zu 47 Prozent. Auch bei Vorhofflimmern, koronarer Herzkrankheit und Schlaganfällen stellten die Forschenden ein erhöhtes Risiko fest. Bemerkenswert: Der Zusammenhang blieb auch bestehen, nachdem Faktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Ernährung, Bewegung und Schlafdauer berücksichtigt worden waren.

Wenn das Gehirn glaubt, es sei Tag

Doch warum könnte ausgerechnet Licht dem Herzen zusetzen? Eine mögliche Erklärung liegt in unserer inneren Uhr. Normalerweise signalisiert die Dunkelheit dem Körper, dass es Zeit für Ruhe und Regeneration ist. Künstliches Licht kann dieses natürliche Zusammenspiel jedoch durcheinanderbringen. Wie Kardiologe Jeremy Slivnick vom Universitätsspital UChicago Medicine gegenüber der "HuffPost" erklärt, kann nächtliches Licht dem Gehirn vorgaukeln, dass es noch Tag sei. Dadurch könnte der natürliche Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Takt geraten.

Entscheidend für einen gesunden Schlaf ist also möglicherweise nicht nur, wie lange wir schlafen, sondern auch, unter welchen Bedingungen wir das tun.

Schon schwaches Licht könnte eine Rolle spielen

Eine weitere Untersuchung im Fachmagazin "European Heart Journal" liefert ähnliche Hinweise. Bei Menschen, die nachts einer Beleuchtungsstärke von mehr als drei Lux ausgesetzt waren, beobachteten Forschende Veränderungen am Herzmuskel und an der Herzfunktion.

Zum Vergleich: Drei Lux entsprechen ungefähr dem Zwölffachen der Beleuchtungsstärke von hellem Vollmondlicht. Für ein Schlafzimmer ist das durchaus wahrnehmbar, obwohl es weit unter einer gewöhnlichen Zimmerbeleuchtung liegt. Eine feste Gefahrengrenze lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Auch Dauer, Farbe und Richtung des Lichts spielen eine Rolle.

Jetzt lieber das Licht abdrehen?

Bevor du deinen digitalen Wecker aus dem Schlafzimmer verbannst: Die Untersuchungen zeigen einen statistischen Zusammenhang, beweisen aber nicht, dass nächtliches Licht unmittelbar Herzkrankheiten verursacht. Auch sagen die Prozentangaben nichts über das persönliche Erkrankungsrisiko aus.

Dennoch empfehlen die Forschenden, die Schlafumgebung möglichst dunkel zu halten. Leuchtende Displays lassen sich dimmen, Fernseher ausschalten und Straßenbeleuchtung mit blickdichten Vorhängen abschirmen.