i Österreichs Trink- und Rauchgewohnheiten sorgen für einen unrühmlichen Spitzenplatz. iStock/Giuliano Benzin Neuer OECD-Bericht Österreich säuft sich auf Platz 3 im EU-Alkoholranking Beim Alkohol- und Nikotinkonsum mischt Österreich im europäischen Spitzenfeld mit. Besonders bedenklich sind die Zahlen unter Jugendlichen. Von Heute Life 27.11.2026, 17:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Achterl Wein zum Abendessen, ein Feierabendbier nach getaner Arbeit oder eine Tschick zum Kaffee: Was für viele Österreicher zum Alltag gehört, macht sich auch in der europäischen Gesundheitsstatistik bemerkbar. Und dort stellt die heimische Genusskultur dem Land kein besonders gutes Zeugnis aus.

Wie aus dem aktuellen OECD-Gesundheitsbericht "Health at a Glance 2026" hervorgeht, zählt Österreich beim Alkohol- und Nikotinkonsum weiterhin zu den Spitzenreitern Europas. Besonders bedenklich sind dabei die Zahlen unter Jugendlichen.

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Nur zwei Länder trinken noch mehr

Mehr als elf Liter reinen Alkohol konsumiert die österreichische Bevölkerung ab 15 Jahren durchschnittlich pro Kopf und Jahr. Damit liegt die Alpenrepublik deutlich über dem EU-Schnitt von 9,4 Litern. Lediglich in Portugal und Lettland wird noch mehr getrunken. Obwohl der Alkoholkonsum hierzulande in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist, bleibt Österreich im europäischen Spitzenfeld. Besonders auffällig ist das Trinkverhalten der jüngeren Generation: Sechs von zehn Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren gaben an, innerhalb der vergangenen 30 Tage Alkohol konsumiert zu haben. Nur in Dänemark und Deutschland war der Anteil noch höher.

Jeder Fünfte greift täglich zur Zigarette

Auch beim Griff zum Glimmstängel hebt sich Österreich vom europäischen Durchschnitt ab. Rund 20 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren rauchen täglich. EU-weit sind es hingegen 17 Prozent. Dass Tabakwaren hierzulande erst ab 18 Jahren verkauft werden dürfen, spiegelt sich in den Konsumzahlen der Jugendlichen nur bedingt wider. Immerhin 22 Prozent der 15- bis 16-Jährigen gaben an, innerhalb eines Monats zumindest einmal geraucht zu haben.

Noch verbreiteter ist in dieser Altersgruppe der Griff zur E-Zigarette. Bereits 28 Prozent der Jugendlichen haben innerhalb der vergangenen 30 Tage zumindest einmal gevapet. Der EU-Durchschnitt liegt bei 23 Prozent.

Hier schneidet Österreich besser ab

Ein etwas erfreulicheres Bild zeichnet der OECD-Bericht beim Konsum anderer Suchtmittel. Sowohl bei Cannabis als auch bei Kokain liegt Österreich unter den 15- bis 34-Jährigen leicht unter dem europäischen Durchschnitt.

Auch bei der Lebenserwartung schneidet die Alpenrepublik vergleichsweise gut ab. Wer 2024 in Österreich geboren wurde, hat statistisch gesehen eine Lebenserwartung von 82,1 Jahren. Der EU-Durchschnitt liegt bei 81,5 Jahren. An der Spitze steht Spanien mit 84 Jahren, gefolgt von Schweden und Italien.