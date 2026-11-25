i Mit diesen einfachen Ritualen kommst auch Du zur Ruhe. Foto: Samira Sadeqi/unsplash.com Besser schlafen Schlecht geschlafen? 5 Abendrituale für ruhige Nächte Du bist hundemüde, aber an Schlaf ist nicht zu denken? Diese fünf Abendrituale helfen dir, runterzukommen. Von Advertorial Heute 25.11.2026, 15:20 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Warum Körper und Kopf abends nicht abschalten

Tagsüber läuft alles auf Tempo: Termine, Nachrichten, Mails, ein Handy, das nie still ist. Der Körper bleibt im Aktivmodus, auch wenn die Uhr längst Schlafenszeit zeigt. Wer direkt vom Laptop ins Bett fällt, nimmt Anspannung und offene To-dos gleich mit unter die Decke. Dann beginnt das nächtliche Grübeln und aus "nur kurz einschlafen" wird eine lange Nacht.

Abhilfe schafft ein fester Ablauf am Abend. Er sagt deinem Körper: Der Tag ist vorbei. Das klingt banal, funktioniert aber bei vielen Menschen genau deshalb, weil er sich ohne Aufwand wiederholen lässt.

Den Körper zur Ruhe bringen

Der schnellste Weg zur Ruhe führt oft über die Haut. Wärme und langsame Bewegungen können dem Körper das Signal geben, dass nichts mehr erledigt werden muss. Die ersten beiden Rituale arbeiten genau damit.

1 Fußmassage mit warmem Öl: einfacher Einstieg in den Feierabend. Im Ayurveda heißt sie Padabhyanga und gilt als erdend. Sie soll ein überaktives Vata beruhigen, das Prinzip von Bewegung und Unruhe, das im Ayurveda mit unruhigem Schlaf in Verbindung gebracht wird. Die Technik stammt aus der



Reib die Füße mit kaltgepresstem Sesamöl ein, in langsamen, gleichmäßigen Strichen und ohne Eile. Das Öl wärmst du vorher im Wasserbad an. Es soll körperwarm sein, etwa 37 bis 38 °C, aber nicht heiß. Wem Sesamöl zu dickflüssig ist, nimmt Sonnenblumenöl. Ein altes Handtuch unter den Füßen schützt Bettwäsche und Boden. Danach darfst du etwa 20 Minuten liegen bleiben, damit das Öl einziehen kann.



Plane die Massage mit Abstand zum Essen. Nach einer schweren Mahlzeit wartest du vor der Massage mindestens zwei Stunden. Bei Fieber, Infekten, offenen Wunden, Hautausschlägen, akuten Verletzungen, Venenproblemen wie Thrombosen oder in der Schwangerschaft verzichte auf die Massage oder hol dir vorher ärztlichen Rat ein.



Plane die Massage mit Abstand zum Essen. Nach einer schweren Mahlzeit wartest du vor der Massage mindestens zwei Stunden. Bei Fieber, Infekten, offenen Wunden, Hautausschlägen, akuten Verletzungen, Venenproblemen wie Thrombosen oder in der Schwangerschaft verzichte auf die Massage oder hol dir vorher ärztlichen Rat ein. Eine Fußmassage mit warmem Öl ist einIm Ayurveda heißt sie Padabhyanga und gilt als erdend. Sie soll ein überaktives Vata beruhigen, das Prinzip von Bewegung und Unruhe, das im Ayurveda mit unruhigem Schlaf in Verbindung gebracht wird. Die Technik stammt aus der klassischen Ayurveda-Massage Reib die Füße mit kaltgepresstem Sesamöl ein, in langsamen, gleichmäßigen Strichen und ohne Eile. Das Öl wärmst du vorher im Wasserbad an. Es soll körperwarm sein, etwa 37 bis 38 °C, aber nicht heiß. Wem Sesamöl zu dickflüssig ist, nimmt Sonnenblumenöl. Ein altes Handtuch unter den Füßen schützt Bettwäsche und Boden. Danach darfst du etwaPlane die Massage mit Abstand zum Essen. Nach einer schweren Mahlzeit wartest du vor der Massage mindestens zwei Stunden. Bei Fieber, Infekten, offenen Wunden, Hautausschlägen, akuten Verletzungen, Venenproblemen wie Thrombosen oder in der Schwangerschaft verzichte auf die Massage oder hol dir vorher ärztlichen Rat ein.Plane dieNach einer schweren Mahlzeit wartest du vor der Massage mindestens zwei Stunden. Bei Fieber, Infekten, offenen Wunden, Hautausschlägen, akuten Verletzungen, Venenproblemen wie Thrombosen oder in der Schwangerschaft verzichte auf die Massage oder hol dir vorher ärztlichen Rat ein.

2 Warmes Fußbad statt Scrollen einen festen Moment ohne Bildschirm. Ein paar Tropfen Lavendelöl, mit einer Prise Salz vermischt, machen daraus eine kleine Auszeit nur für dich. Das Wasser darf angenehm warm sein, etwa 37 bis 38 °C, aber nicht heiß. Trockne danach die Füße gut ab und zieh kuschelige Socken an.



Wenn du mit dem halte das Bad kurz und steh langsam auf. Wird dir schwindelig, beende das Fußbad und setz dich ruhig hin. Tritt das öfter auf, lass die Ursache abklären.



Den Kopf zur Ruhe bringen



Ist der Körper entspannt, meldet sich oft das Gedankenkarussell und Reize von außen halten es am Laufen. Auch dafür gibt es Übungen, die ohne Zubehör auskommen und in wenigen Minuten erledigt sind. Zieh sie jeden Abend ähnlich durch, am besten in derselben Reihenfolge. Auch ein Fußbad setzt einen klaren Punkt hinter den Tag. Zehn Minuten im Wasser, ein Buch oder leise Musik daneben und du hastEin paar Tropfen Lavendelöl, mit einer Prise Salz vermischt, machen daraus eine kleine Auszeit nur für dich. Das Wasser darf angenehm warm sein, etwa 37 bis 38 °C, aber nicht heiß. Trockne danach die Füße gut ab und zieh kuschelige Socken an.Wenn du mit dem Kreislauf zu kämpfen hast,Wird dir schwindelig, beende das Fußbad und setz dich ruhig hin. Tritt das öfter auf, lass die Ursache abklären.Ist der Körper entspannt, meldet sich oft das Gedankenkarussell und Reize von außen halten es am Laufen. Auch dafür gibt esund in wenigen Minuten erledigt sind. Zieh sie jeden Abend ähnlich durch, am besten in derselben Reihenfolge.

3 Gedanken kurz aufschreiben Nimm dir vor dem Zubettgehen fünf Minuten mit Stift und Zettel. Schreib auf, was morgen ansteht und was dich gerade beschäftigt, auch Kleinigkeiten wie den Einkauf.



Was auf Papier steht, muss der Kopf nicht mehr festhalten. Je konkreter die Notiz, desto besser: "Zahnarzttermin ausmachen" hilft mehr als ein vages "Termine". Sortieren musst du nichts, eine ungeordnete Liste reicht. Leg danach den Stift weg und den Zettel zur Seite. Alles Weitere hat bis morgen Zeit.

4 Licht dimmen, Bildschirme weglegen greife zu warmem Licht. Handy, Tablet und Fernseher bleiben etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen aus. Auch aufregende Nachrichten und Videos halten dich wach. Ein Buch oder ein Hörspiel sind die ruhigere Wahl.



Genauso zahlt sich ein dunkles Schlafzimmer aus, denn wenig Restlicht kann den Schlaf stören. Mit zugezogenen Vorhängen und abgedeckten Stand-by-Lämpchen kann der Körper auf Nacht umschalten. Helles Licht am Abend sagt dem Körper, dass noch Tag ist, wodurch das Schlafhormon Melatonin gebremst werden kann. Dimme ab dem frühen Abend die Deckenlampe undHandy, Tablet und Fernseher bleiben etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen aus. Auch aufregende Nachrichten und Videos halten dich wach. Ein Buch oder ein Hörspiel sind die ruhigere Wahl.Genauso, denn wenig Restlicht kann den Schlaf stören. Mit zugezogenen Vorhängen und abgedeckten Stand-by-Lämpchen kann der Körper auf Nacht umschalten.

5 Langsam atmen Zum Schluss legst du dich hin und konzentrierst dich nur auf den Atem. Atme durch die Nase ein und zähle bis vier, dann etwas länger aus, etwa bis sechs.



Nach ein paar Runden wird der Atem meist von selbst ruhiger. Fällt dir das am Anfang schwer, hilft eine Hand auf dem Bauch, um die Bewegung zu spüren. Du gibst dem Kopf einfach eine kleine, ruhige Aufgabe. So ziehen die Gedanken vorbei, ohne dass du ihnen nachhängen musst. Klappt es trotzdem nicht, steh kurz auf und beschäftige dich bei gedimmtem Licht mit etwas Ruhigem wie einem Buch oder leiser Musik, bis die Müdigkeit zurückkommt.

Wie aus Ideen eine Routine wird

Ein einzelner ruhiger Abend ändert wenig, die Wirkung kommt über Wiederholung zur gleichen Zeit. Wähle deshalb eine feste Uhrzeit für den Beginn deines Abendablaufs, etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen. Halte sie auch am Wochenende ein. Das gibt dem Körper einen verlässlichen Takt und dir einen klaren Startpunkt für den Abend.

Gib dir ein bis zwei Wochen Zeit, bevor du Bilanz ziehst. Kleine Änderungen bleiben im Alltag eher hängen als ein kompletter Umbau. Starte mit einem Schritt, ergänze den nächsten, sobald der Erste selbstverständlich geworden ist und streiche, was sich nach Pflicht anfühlt.

Fazit: Ein fester Ablauf macht den Unterschied

Du musst nicht jeden Abend alle fünf Rituale durchziehen. Such dir zwei oder drei aus, die zu deinem Alltag passen und wiederhole sie jeden Abend. Mit der Zeit erkennt der Körper den Ablauf und fährt oft von selbst runter. Bei anhaltenden Schlafproblemen lass dich ärztlich beraten.