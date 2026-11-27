i Die Republik wird älter und langfristig auch bevölkerungsärmer. iStock/FredFroese Laut Prognose Österreich schrumpft ab 2040 – so brisant ist die Lage Jahrzehntelang ist Österreichs Bevölkerung gewachsen. Doch damit dürfte bald Schluss sein, wie eine neue Prognose der Statistik Austria zeigt. Von Heute Life 27.11.2026, 10:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weniger Kinder, mehr Pensionisten und eine Gesellschaft, die zunehmend ergraut: Österreich steht vor einem tiefgreifenden demografischen Wandel. Während lange Zeit die Frage im Raum stand, wann die Republik die Marke von zehn Millionen Einwohnern knacken würde, zeichnet die neue Bevölkerungsprognose der Statistik Austria ein völlig anderes Bild.

Österreich wächst nicht nur deutlich langsamer als bisher angenommen – in wenigen Jahrzehnten dürfte die Bevölkerung sogar schrumpfen. Gleichzeitig verschiebt sich das Verhältnis zwischen den Generationen erheblich. Das hat weitreichende Folgen für den Arbeitsmarkt, das Gesundheitssystem und die Pensionen.

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Der Traum von zehn Millionen Einwohnern platzt

Im Jahr 2025 legte Österreichs Bevölkerung lediglich um 27.000 Menschen zu. "Das letzte Mal, als die Bevölkerung so wenig stark wuchs, war 2011", erklärte die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk. Bis 2040 dürfte die Einwohnerzahl von derzeit rund 9,2 Millionen auf 9,36 Millionen steigen. Danach geht es laut Prognose bergab. Für das Jahr 2080 rechnen die Experten nur noch mit 9,04 Millionen Einwohnern.

Hinter dieser Entwicklung steckt vor allem ein demografisches Ungleichgewicht: Immer weniger Kinder kommen zur Welt, während die Zahl der Sterbefälle steigt. Mit durchschnittlich 1,3 Kindern pro Frau erreichte die Geburtenrate 2025 einen historischen Tiefstand. "Im Jahr 2040 werden in allen Bundesländern mehr Personen sterben als geboren", prognostiziert Demografieexpertin Hannah Diethard. Auch die Zuwanderung dürfte diese Entwicklung nur noch bis Mitte der 2040er-Jahre abfedern können.

Fast jeder Dritte wird im Pensionsalter sein

Während Österreichs Bevölkerung langfristig schrumpft, wächst eine Altersgruppe besonders stark: jene der über 64-Jährigen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung soll von derzeit 20,5 Prozent bis 2080 auf über 30 Prozent klettern. Gleichzeitig wird der Anteil der Menschen im klassischen Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren von 60,4 auf 53,6 Prozent sinken. Dennoch dürfte die Zahl der Erwerbspersonen stabil bleiben. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Menschen sowie strengere Voraussetzungen für den vorzeitigen Pensionsantritt.

Die neuen Zahlen befeuern auch die Debatte um das heimische Pensionssystem. Die Industriellenvereinigung (IV) fordert eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters und weitere Einschränkungen bei der Frühpension. Auch die Junge Wirtschaft drängt auf Anreize für längeres Arbeiten.

Wien wächst, Kärnten verliert

Wie stark sich Österreich verändert, hängt allerdings auch davon ab, wo man lebt. Während Wien bis 2040 mit einem Bevölkerungsplus von 6,4 Prozent rechnen kann, folgt Vorarlberg mit einem Zuwachs von 2,4 Prozent. Ganz anders sieht es im Süden des Landes aus: Kärnten dürfte vier Prozent seiner Einwohner verlieren, die Steiermark 1,2 Prozent. Zum ältesten Bundesland entwickelt sich das Burgenland. Bereits 2040 dürfte dort rund jeder dritte Einwohner über 64 Jahre alt sein. In Wien hingegen wird es nur jeder fünfte sein.

Länger leben: Was wirklich wirkt – und was nur Hype ist i ?

Die Bundeshauptstadt bleibt damit Österreichs jüngstes Bundesland. Das liegt vor allem am Zuzug junger Menschen aus dem Ausland, während es ältere Menschen im Zuge der Binnenwanderung verstärkt von der Stadt aufs Land zieht.