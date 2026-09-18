i In einem Tiktok-Video sind quallenartige Tierchen zu sehen, die angeblich in einer vergessenen Wasserflasche gefunden wurden. Tiktok/Underrated.moments Virales Video Leben in dieser Wasserflasche kleine Quallen? Ein Video zeigt angeblich Mini-Quallen in Wasserflaschen. Doch Experten geben Entwarnung: Das ist ein Mythos. Von Heute Life 18.09.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Internet kursiert derzeit ein Video, das vermeintlich quallenartige Tierchen in einer alten, angebrochenen Wasserflasche zeigt. In den Kommentaren wird diskutiert, ob es sich dabei um sogenannte Hydrozoen handelt, also kleine Quallen, die sich angeblich in benutzten Trinkflaschen entwickeln könnten.

Hydrozoen können nicht einfach entstehen

Viele User zeigen sich besorgt, dass in ihren Wasserflaschen tatsächlich Baby-Quallen schwimmen könnten. Diese Angst ist jedoch unbegründet: Bei den Videos handelt es sich entweder um gestellte Aufnahmen, bei denen echte Tiere absichtlich in die Flasche gesetzt wurden, oder um KI-generierte Fakes.

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Der Account, der den Clip gepostet hat, hat noch eine ganze Reihe ähnlicher Aufnahmen veröffentlicht. Gleich zweimal will der Ersteller angeblich ähnliche Lebensformen in einer alten Parfümflasche gefunden haben. Ein weiteres Video zeigt andere Tierchen in einer Flasche, aber mit der genau gleichen Beschreibung.

Hydrozoen sind eine Klasse der Nesseltiere und gehören zur selben Gruppe wie Korallen und andere Quallenarten. Viele Arten haben einen Lebenszyklus, bei dem auf ein festsitzendes Polypenstadium eine freischwimmende Meduse folgt. Einige Arten durchlaufen jedoch keinen solchen Zyklus.

Mundbakterien werden keine Quallen

Die Behauptung, dass aus Bakterien, die beim Trinken aus dem Mund in die Wasserflasche gelangen, kleine Quallen entstehen könnten, ist falsch. Mikroorganismen können sich zwar in benutzten Wasserflaschen vermehren, wie der Mikrobiologe Peter Iwen vom University of Nebraska Medical Center erklärt. Dabei gelangen Speichel und damit Mikroorganismen sowie Nährstoffe in die Flasche, was das Wachstum von Bakterien und Schimmel begünstigt – aber keine Quallen entstehen lässt.

Eine Studie zeigte, dass die Zahl kultivierbarer Bakterien in Flaschenwasser nach 48 Stunden bei 37 Grad stark ansteigen kann. Laut der Mikrobiologin Primrose Freestone von der University of Leicester stammt ein Teil der Keime aus dem Wasser selbst, der Großteil jedoch von der Person, die aus der Flasche trinkt. Dennoch verwandeln sich diese Keime nicht in Quallen.

Videos meist gestellt oder gefälscht

Laut Experten ist es äußerst unwahrscheinlich, dass in einer normalen Trinkwasserflasche Hydrozoen entstehen. Denkbar wäre höchstens, dass ein bereits vorhandener Polyp oder eine Larve in die Flasche gelangt ist. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Tiere für das Video absichtlich in die Flasche gegeben wurden.

Mikrobiologe Tim erklärt in einem Video: „Normales Trinkwasser lässt nie Hydrozoen entstehen.“ Er betont weiter, dass Hydrozoen in einer alten Wasserflasche gar nicht überleben würden. „Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht!“