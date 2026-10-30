i Entzückendes Kellerstöckl mit herrlichem Weitblick. Foto: www.weinidylle.at Kleine leisten Großes im Bgld. Kellerstöckl am Hamerlberg in Strem Rund um das Kellerstöckl laden Weingarten und Streuobstwiese zum Verweilen ein. Eigene Säfte, wie Uhudler und Apfelsaft, sorgen für besonderen Genuss. Von Heute Redaktion 30.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Das neu errichtete Kellerstöckl bietet auf 80 m2 gemütlichen Platz für 2 bis 4 Personen. Herzstück ist der großzügige Wohn-, Koch- und Essbereich mit Kaminofen, Fußbodenheizung und direktem Zugang zur 20 m2 großen Sonnenterrasse - ideal zum Entspannen und Genießen.

Die beiden Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein separates WC befinden sich im Dachgeschoss. Der gesamte Erdgeschossbereich ist barrierefrei.

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Facts & Figures Rund um das Kellerstöckl laden Weingarten und Streuobstwiese zum Verweilen ein. Eigene Säfte, darunter Uhudler und Apfelsaft, sorgen für besonderen Genuss. Auch Vierbeiner sind willkommen.

Info: Hamerlberg 30, 7522 Strem.

Telefon: +49 160 9012 9129

Mobil: +49 160 9230 3844,

Mail: [email protected]