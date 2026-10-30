Kellerstöckl am Hamerlberg in Strem

Das neu errichtete Kellerstöckl bietet auf 80 m2 gemütlichen Platz für 2 bis 4 Personen. Herzstück ist der großzügige Wohn-, Koch- und Essbereich mit Kaminofen, Fußbodenheizung und direktem Zugang zur 20 m2 großen Sonnenterrasse - ideal zum Entspannen und Genießen.
Die beiden Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein separates WC befinden sich im Dachgeschoss. Der gesamte Erdgeschossbereich ist barrierefrei.
Facts & Figures
Rund um das Kellerstöckl laden Weingarten und Streuobstwiese zum Verweilen ein. Eigene Säfte, darunter Uhudler und Apfelsaft, sorgen für besonderen Genuss. Auch Vierbeiner sind willkommen.
Info: Hamerlberg 30, 7522 Strem.
Telefon: +49 160 9012 9129
Mobil: +49 160 9230 3844,
Mail: [email protected]