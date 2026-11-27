i Kickl bei den Sommergesprächen im September 2026 Helmut Graf "Haushaltsabgabe ist weg" Kickl ledert gegen ORF: "Propaganda-Zwangsbeglückung" Im großen "Heute"-Interview präsentierte Herbert Kickl auch seine Überlegungen für die Zukunft des ORF. Die Haushaltsabgabe will er fix streichen. Von Clemens Oistric 27.11.2026, 14:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Den 40er-Deckel in Umfragen will er "sprengen", nach Möglichkeit ohne Koalitionspartner regieren und Syrer in die Ukraine abschieben – das kündigte Herbert Kickl im großen "Heute"-Interview an.

Budgetfinanzierung ist fix

Sollte es zu einer FPÖ-geführten Regierung kommen, muss auch der ORF den Gürtel enger schnallen. "Die Haushaltsabgabe ist weg", legt sich der blaue Klubchef fest. Es werde zu einer Budget-Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Senders kommen – "wie es auch in anderen Ländern der Fall ist".

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Video: Kickl im "Heute"-Talk

Kickl zu "Heute": "Ich habe ihnen am Küniglberg schon gesagt, sie sollen sich darauf einstellen, dass es deutlich weniger wird. Wenn die weiter 700 oder 800 Millionen Euro aus diesem Topf zur Verfügung haben, ändert sich nichts."

Er spricht von "Gehalts- und Pensionsexzessen, Sonderverträgen und unglaublicher Packelei". Kickl: "Das ist ja nur möglich, wenn man im Geld schwimmt."

"Hat nichts mit objektiv zu tun"

Der ORF müsse auch "Objektivität herstellen". Berichtet der Sender derzeit nicht neutral, will "Heute" wissen. Kickl: "Bitte was? Da wird eine Zwangsbeglückung propagandistischer Art durchgeführt und den Menschen erklärt, wie sie die Welt zu verstehen haben. Das hat nichts mit objektiv zu tun."

Kickl kritisiert Ingrid Thurnhers hohe Ausgaben für externe Berater. Helmut Graf

Dass es "der ORF schafft, aus eigener Kraft Objektivität herzustellen", glaubt der blaue Frontmann nicht: "Da bin ich sehr, sehr pessimistisch." Gelingt es nicht, könnten auch "andere Medien öffentlich-rechtliche Inhalte produzieren und dafür eine Abgeltung bekommen". Da müsse man "ein bisschen kreativ sein".

Die Bilder des Tages i ?

Hart ins Gericht ging er im "Heute"-Talk mit der scheidenden Chefin Ingrid Thurnher, "der teuersten Generaldirektorin aller Zeiten". Kickl spöttelt: "Sie kann ja nicht einmal Grüß Gott sagen, ohne dass ihr ein Berater vorher etwas vorgelegt hat. Es ist ja unglaublich, was die an Beraterhonoraren gezahlt hat in den letzten Monaten."

Pig: 390.000 Fixgehalt

Wie berichtet, wird auch der nächste Generalintendant mehr als der Bundespräsident verdienen. Clemens Pig darf sich auf eine Gage von 390.000 Euro im Jahr freuen. Seine Direktoren erhalten zwischen 250.000 und 270.000 Euro Fixum. Vertragslaufzeit: fünf Jahre.

Besonders brisant: Diese Luxus-Gehälter wurden beschlossen, obwohl der ORF nächstes Jahr mit einem Defizit von satten 37,1 Millionen Euro rechnet. Diese Woche wurde auch bekannt, dass der ORF 2027 nur mehr elf statt zwölf Formel-1-Rennen zeigen darf – aus Spargründen ...