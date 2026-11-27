i AHS-Direktoren fordern einen strengeren Gymnasiums-Zugang. iStock Direktoren machen Druck Strengere Aufnahme – Neue Tests für Gymnasium gefordert AHS-Direktoren fordern zusätzliche Tests für den Zugang zum Gymnasium. Minister Wiederkehr lehnt eine Berücksichtigung der Bildungsstandard-Tests ab. Von Heute Politik 27.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Noten allein sollen künftig nicht mehr ausschlaggebend dafür sein, ob ein Kind ins Gymnasium wechseln kann. Das fordern Österreichs AHS-Direktoren nach ihrer Jahrestagung am Donnerstag.

Bislang genügt für die AHS-Reife ein "Sehr gut" oder "Gut" in Deutsch und Mathematik am Ende der Volksschule. Aus Sicht der Schulleitungen würden diese Noten allerdings "häufig" zu großzügig vergeben – auch, weil Eltern Druck auf Lehrkräfte ausüben würden.

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Jeder fünfte AHS-Neuling mit Lesedefiziten

Eine aktuelle Analyse der Schülerströme zeigt, dass mehr als ein Fünftel der AHS-Erstklassler die vorgesehenen Lernziele beim Lesen am Ende der Volksschule nur teilweise (18 Prozent) oder gar nicht (4 Prozent) erreicht hat. Gleichzeitig ist die Zahl der Spitzenschüler in den Volksschulen zurückgegangen.

Diese Entwicklung müsse "endlich Anlass für besser gestaltete Übergänge im Bildungssystem sein", fordern die AHS-Leitungen.

Isabella Zins, Sprecherin der AHS-Direktoren, warnt vor negativen Folgen für die Kinder. Würden Leistungsprobleme erst im Gymnasium durch schlechte Noten sichtbar, hätten die Schüler bereits wertvolle Zeit und Selbstvertrauen verloren.

Direktoren wollen zusätzliche Checks

Abhilfe sollen sogenannte Perspektivenchecks schaffen. Diese könnten entweder von externen Stellen oder den aufnehmenden Schulen durchgeführt werden.

Als möglichen Bestandteil bringen die Direktoren die Individuelle Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) ins Spiel. Damit wird überprüft, inwieweit Schüler die vorgegebenen Bildungsstandards erreichen. Derzeit dürfen externe Testergebnisse allerdings nicht in die Schulnoten einfließen.

Neben den schulischen Leistungen sollen künftig auch Faktoren wie Selbstständigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Arbeitshaltung sowie die soziale und emotionale Reife der Kinder berücksichtigt werden.

Wiederkehr erteilt Absage

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) schließt gegenüber der APA allerdings aus, die Ergebnisse der Bildungsstandard-Tests für die Beurteilung der AHS-Reife heranzuziehen. "iKM PLUS ist ein Instrument zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern, nicht zur Selektion", stellte der Minister klar.

Die Ergebnisse sollen Lehrkräften dabei helfen, den individuellen Förderbedarf der Kinder zu erkennen. "Die Testung ist nicht dafür geeignet, Kinder an Übergängen auszusieben, sondern soll sicherstellen, dass jedes Kind die bestmögliche Bildung erhält und die dafür notwendigen Kompetenzen erlangen kann."

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Weniger Druck auf Eltern und Lehrer

Zins erhofft sich von zusätzlichen Perspektivenchecks hingegen eine Entlastung aller Beteiligten. Eltern könnten dadurch eine unabhängige Einschätzung der Fähigkeiten ihrer Kinder erhalten. Gleichzeitig würde der Druck auf Volksschullehrer sinken.

"Ehrliche Rückmeldungen sind ein Gebot der Fairness gegenüber jedem Kind", betonte die Sprecherin der AHS-Direktoren. Auch die aufnehmenden Schulen hätten damit eine bessere Grundlage für Beratung und Aufnahmeentscheidungen.

"Es ist hoch an der Zeit, die Übergänge unter Mitwirkung von Praktiker:innen neu zu gestalten - zum Wohle gelingender Bildungskarrieren, und zwar von ganz klein auf als Beitrag zur Chancengerechtigkeit."