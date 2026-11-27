i Der von der FPÖ in den ORF-Stiftungsrat entsandte Peter Westenthaler bei der Siztung am Donnerstag. Helmut Graf Nach Beschluss im Stiftungsrat Westenthaler tobt: Luxus-Gagen im ORF "zum Genieren" Am Donnerstag hat der ORF-Stiftungsrat die Gagen der neuen Führung fixiert. Der von der FPÖ entsandte Peter Westenthaler spricht von einem "Skandal". Von Heute Politik 27.11.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sitzung des Stiftungsrates am Donnerstag war mit großer Spannung erwartet worden. Denn auf der Tagesordnung standen unter anderem der Finanzplan für kommendes Jahr und die Gagen der neuen Führungsriege.

390.000 Euro Jahresgage für neuen Generaldirektor

Dabei hat das Gremium den geplanten Bezügen mehrheitlich zugestimmt. Das bedeutet: Der designierte Generaldirektor Clemens Pig erhält 27.869 Euro monatlich 14 Mal im Jahr. Das heißt: Die Jahresgage liegt bei rund 390.000 Euro. Für die vier Direktoren gibt es 14 Mal jährlich zwischen 250.000 und 270.000 Euro.

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Fünf-Jahres-Verträge

Die Verträge gelten fünf Jahre lang. In diesem Zeitraum sollen die Gehälter nicht valorisiert, also an die Inflation angepasst werden. Die Gage von Clemens Pig liegt auch noch über jener von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der heuer "nur" auf 373.814 Euro kommt.

Fixgehalt von neuem ORF-Chef höher als von Vor-Vorgänger Weißmann

Zur Einordnung: Der geschasste Generaldirektor Roland Weißmann hatte im Vorjahr exakt 427.500,04 Euro verdient – allerdings mit Prämien. Sein Fixum lag nach "Heute"-Informationen bei rund 370.000 Euro und damit unter jenem von Pig. Auch die Fixgehälter des neuen Direktoriums liegen über jenen der bisherigen Direktoren.

Dass der ORF diese Luxus-Gagen trotz eines prognostizierten Minus im Gesamtkonzern 2027 von 37,1 Millionen Euro auszahlt, empört den von der FPÖ in den Stiftungsrat entsandten Peter Westenthaler. "Heute" sprach mit ihm nach der Sitzung.

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"Das ist ein Abkassieren auf höchstem Niveau", tobt er. "Während der ORF ein Defizit von 37,1 Millionen einfährt, kleine Mitarbeiter kündigt und beliebte Sendungen wie Sportübertragungen oder die 'Millionenshow' streicht und damit auf Kosten des Publikums spart, leben die Spitzenfunktionäre wie die Maden im Speck."

"Dekadent, abgehoben und ein einziger Skandal"

Dass Pig pro Jahr um 17.000 Euro mehr verdiene als der Bundespräsident, sei "dekadent, abgehoben und ein einziger Skandal". Für Westenthaler zählt auch das Argument nicht, dass Pig sich mit dem Fixum begnüge und auf die Prämien verzichte: "Der ORF schreibt ein Minus in der Bilanz, da hätte es für Herrn Pig ohnehin keine Prämien gegeben."

Der freiheitliche Stiftungsrat weiter: "Die Spitzenfunktionäre greifen einfach mit beiden Händen in den Zwangsgebührenzahler-Top. Es ist zum Genieren, wie sich Herr Pig und sein Direktorium bereichern." Denn auch die Gehälter für die vier Direktoren seien "indiskutabel hoch".

Westenthaler will ORF-Gagen ab 170.000 Euro halbieren

Westenthaler wiederholt daher seine Forderung, wonach die Gehälter jener mehr als 60 Mitarbeiter im ORF, die mehr als 170.000 Euro verdienen, halbiert werden müssten. "Aber was der ORF heute gemacht hat, hat nichts mehr mit 'ORF. Wie wir' zu tun, sondern beweist nur, wie weit entfernt von den Menschen und wie völlig abgehoben die Führungsetage am Küniglberg ist."