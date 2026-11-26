i Am Donnerstag nahm Bundeskanzler Christian Stocker in Brüssel an der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates der EU-Staats- und Regierungschefs teil. BKA/Paul Gruber Klare Ansage in Brüssel "Gescheitert" – Stocker lehnt EU-Budgetentwurf ab Für Stocker ist der Vorschlag zum EU-Budget "gescheitert". Beim Gipfel in Brüssel fordert er weitere Kürzungen und eine Überarbeitung des Entwurfs. Von Heute Politik 26.11.2026, 22:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Ringen um die künftigen EU-Finanzen stellt sich Österreich gegen den jüngsten Vorschlag von EU-Ratspräsident António Costa. Für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist der vorgelegte Entwurf für das EU-Budget der Jahre 2028 bis 2034 "gescheitert".

Bei einem Pressegespräch am Rande des EU-Gipfels in Brüssel sprach sich der Regierungschef am Donnerstag für eine Überarbeitung aus. Zwar werde weiterhin eine Einigung auf den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) bis Jahresende angestrebt, Stocker habe allerdings "keine Eile".

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Österreich pocht auf kleineres EU-Budget

Bei den Budgetverhandlungen zieht Österreich mit sechs weiteren EU-Mitgliedstaaten an einem Strang. Die als "Sensible Seven" bezeichnete Gruppe setzt sich tendenziell für ein geringeres Budgetvolumen ein.

Neben Österreich gehören auch die Nettozahler Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, die Niederlande und Schweden diesem Bündnis an.

Der am vergangenen Samstag präsentierte Entwurf Costas berücksichtigt aus Stockers Sicht die Anliegen dieser Länder nicht ausreichend. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) verwies darauf, dass der Entwurf in manchen Bereichen sogar hinter dem bisherigen Vorschlag Irlands zurückbleibe.

Irland hat derzeit den rotierenden EU-Ratsvorsitz inne. Vom jüngsten Budgetvorschlag würden hingegen insbesondere die Kohäsionsländer profitieren.

Stocker will weitere Kürzungen

Wie hoch das künftige EU-Budget aus österreichischer Sicht ausfallen dürfte, wollte der Bundeskanzler mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nicht beziffern. Für Stocker steht allerdings fest, dass das ursprünglich von der EU-Kommission vorgeschlagene Budgetvolumen weiter reduziert werden müsse.

Die geforderten Einsparungen würden sich dabei auf den Kommissionsvorschlag beziehen. Im Vergleich zum derzeitigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 werde es jedenfalls zu einer Erhöhung kommen.

Bereits vor Beginn des Gipfels hatte Stocker darauf gedrängt, die Interessen der Landwirtschaft bei den Budgetverhandlungen ausreichend zu berücksichtigen. Auch der Rabatt auf Österreichs EU-Beitrag sei "für uns eine Frage des gerechten und fairen Ausgleichs".

Ukraine-Hilfe – alle 27 Länder sollen mitzahlen

Auch die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine war Thema des Pressegesprächs. Diese müsse laut Stocker "solidarisch" erfolgen. Der Kanzler sprach sich dafür aus, sämtliche 27 EU-Mitgliedstaaten daran zu beteiligen.

Gefragt seien kreative Lösungsansätze, mit denen auch die in dieser Frage kritischen Mitgliedstaaten – insbesondere die Slowakei – einverstanden sein könnten.

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Verzicht auf Unternehmensabgabe

Einen positiven Aspekt sieht der Kanzler im jüngsten Budgetentwurf dennoch: Die geplante Unternehmensabgabe CORE ist darin nicht enthalten.

Für eine solche Steuer für große Unternehmen hatte sich zuvor Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ausgesprochen. Dafür war er aus den Reihen der ÖVP scharf kritisiert worden.

Die EU-Kommission hatte mehrere zusätzliche Einnahmequellen ins Spiel gebracht, um den Anteil der direkten Zahlungen aus den nationalen Haushalten am EU-Budget zu verringern.

Nächstes Treffen im Dezember

Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs ist für Donnerstag und Freitag angesetzt. Allerdings könnte der Gipfel bereits am Donnerstag zu Ende gehen.

Bei einem weiteren Treffen im Dezember könnten die Verhandlungen dann auf Grundlage eines neuerlich überarbeiteten Budgetvorschlags fortgesetzt werden.