i Ab 1. Jänner übernimmt Clemens Pig die Position des ORF-Generaldirektors. Er sieht sich mit einer desolaten finanziellen Lage des Senders konfrontiert. Andreas Tischer, ORF/Thomas Ramstorfer ("Heute"-Montage) Sogar mehr als VdB! ORF streicht Jobs – doch Chefs winken Millionen-Gagen Während der ORF tiefrote Zahlen schreibt und bei Personal und Sendungen spart, winken der künftigen Chefetage höhere Fixgehälter als bisher. Von Nicolas Kubrak 26.11.2026, 20:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Aufruhr um die ORF-Gagen geht weiter. Wie ausführlich berichtet, drohen dem Öffentlich-Rechtlichen in den kommenden Jahren massive Einschnitte bei Personal und Sendungen. Für 2027 rechnet der ORF-Konzern mit einem Minus von 37,1 Millionen Euro.

Neuer ORF-Chef kündigt Kassensturz an

Clemens Pig, der mit 1. Jänner offiziell das Amt des ORF-Generaldirektors übernimmt, steht vor einer Mammutaufgabe. Weil die Bundesregierung die jährliche Kompensation für den Wegfall des Vorsteuerabzugs streicht, entgehen dem ORF ab 2027 jährlich 93 Millionen Euro.

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Laut Pig sollen im ersten Quartal 2027 ein Kassensturz und ein umfangreiches Maßnahmenpaket folgen. Im Zuge dessen will der designierte ORF-General viel kommunizieren und rasch für Klarheit sorgen.

Hunderte Jobs weg, Krimi um Millionenshow

Teil des Sparkurses ist offenbar der Wegfall von Hunderten Vollzeitstellen. Bis Ende 2029 sollen knapp 350 Stellen dem Sparstift zum Opfer fallen. Außerdem pocht der Generaldirektor in spe auf deutlich weniger Führungskräfte, die Zahl der Programmhauptabteilungen dürfte laut "Standard"-Informationen halbiert werden. Die Zahl der Mitarbeiter, die jährlich 170.000 Euro oder mehr verdienen, soll ebenfalls reduziert werden.

Hinzu kommen Einschnitte beim Programm. Das Aus für die Quizsendungen "Smart 10" und "Q1 – Ein Hinweis ist falsch" wurde bereits angekündigt, auch die beliebte "Millionenshow" könnte es treffen. Das Aus für die Assinger-Sendung ist allerdings noch nicht besiegelt, die endgültige Entscheidung muss die neue ORF-Führung noch treffen.

ORF-Boss soll mehr als VdB kassieren

Trotz der desolaten finanziellen Aussichten winken der neuen ORF-Führungsetage jetzt üppige Fixgehälter. Wie "Heute" berichtete, soll der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig künftig ein monatliches Fixgehalt von 27.869 Euro beziehen – und das 14-mal im Jahr. Macht insgesamt rund 390.000 Euro brutto jährlich.

Das Fixgehalt von Pigs Amtsvorvorgänger Roland Weißmann lag bei 380.000 Euro, für ihn waren allerdings auch Prämien vorgesehen. Inklusive dieser kam Weißmann 2025 auf 427.500 Euro. Pig wird hingegen auf Prämien verzichten und damit in Summe weniger verdienen.

Der neue ORF-Boss würde aber sogar mehr verdienen als Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Österreichs Staatsoberhaupt kommt 2026 auf Jahresbezüge von rund 374.000 Euro.

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Üppige Gagen für Direktoren

Auch die vier Direktoren sollen sich über üppige Gagen freuen dürfen. Für sie sind monatliche Fixgehälter von bis zu 19.300 Euro vorgesehen – macht rund 270.000 Euro im Jahr. Auch hier sind keine Prämien vorgesehen. Die Verträge sollen jeweils über fünf Jahre laufen, die Bezüge in diesem Zeitraum nicht valorisiert werden.

Damit könnte die fünfköpfige ORF-Spitze in ihrer fünfjährigen Funktionsperiode insgesamt bis zu 7,35 Millionen Euro brutto kassieren. Die neun Landesdirektoren und die Lohnnebenkosten sind dabei noch nicht eingerechnet. Die Verträge mit den Direktoren soll Pig erst abschließen, wenn er seinen eigenen Generalsvertrag hat.