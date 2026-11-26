i Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer. APA-Images / APA / ROLAND SCHLAGER Befragung im U-Ausschuss Pilnacek-Tape – Nehammer wusste "nichts Konkretes" Ex-Kanzler Karl Nehammer bestritt im Pilnacek-U-Ausschuss eine Intervention bei Medien. Zu zahlreichen Details der Causa hatte er keine Wahrnehmungen. Von Heute Politik 26.11.2026, 20:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag im Pilnacek-U-Ausschuss Vorwürfe einer Medienintervention zurückgewiesen.

Im Mittelpunkt stand dabei die heimlich angefertigte Tonaufnahme, auf der sich der mittlerweile verstorbene Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek über Interventionen seitens der ÖVP beklagt hatte.

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Nehammer bestreitet Intervention

Neos-Fraktionsführerin Sophie Wotschke hielt dem Ex-Kanzler die Aussage eines früheren Mitarbeiters der "Kronen Zeitung" vor. Dieser hatte als Zeuge angegeben, von einer mutmaßlichen Intervention Nehammers erfahren zu haben.

Der ehemalige Regierungschef wies das entschieden zurück. Weder beim ORF noch bei der "Krone" habe er interveniert. Ein Gespräch mit dem Chefredakteur der "Kronen Zeitung" über die Causa Pilnacek habe es erst als Reaktion auf die Zeugenaussage gegeben. Bis heute stelle sich für Nehammer die Frage, wie er "in diese ganzen Geschichten" geraten sei.

Ex-Kanzler erwog rechtliche Schritte

Nach eigenen Angaben hatte Nehammer zwischenzeitlich sogar darüber nachgedacht, wegen Falschaussage gegen den Journalisten vorzugehen. Weil dessen Angaben jedoch auf "Hörensagen" beruhten, habe er darauf verzichtet.

Bevor die Tonaufnahme öffentlich bekannt wurde, habe Nehammer "nichts Konkretes" darüber gewusst. Gerüchte habe es allerdings bereits gegeben. Kritisch äußerte sich der frühere Kanzler darüber, dass die heimlich aufgezeichneten Aussagen Verschwörungstheorien nach sich gezogen hätten.

Christian Pilnacek wurde nur 60 i ?

Todestag war "extrem dynamisch"

Bei der Befragung zu weiteren Einzelheiten der Causa verwies Nehammer mehrfach darauf, keine entsprechenden Wahrnehmungen zu haben.

Auch daran, wann und auf welchem Weg ihn die Nachricht vom Tod Pilnaceks erreichte, konnte sich der Ex-Kanzler nicht genau erinnern. Vermutlich habe ihn sein damaliger Kabinettschef darüber in Kenntnis gesetzt.

Als Regierungschef sei er zu diesem Zeitpunkt mit anderen Themen beschäftigt gewesen. Jenen Tag, an dem Pilnacek tot aufgefunden wurde, beschrieb Nehammer als "extrem dynamisch".

Unter anderem hätten eine Sitzung des Krisensicherheitskabinetts zu den Geiselnahmen der Hamas sowie ein Staatsbesuch auf seiner Agenda gestanden. Zudem hätten ihn die europäische Sicherheitslage und die Gasversorgung beschäftigt.