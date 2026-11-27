i FPÖ-Chef Herbert Kickl Sabine Hertel "Schulden uns etwas" Kickl will Syrer und Afghanen in die Ukraine abschieben FPÖ-Klubchef Herbert Kickl im "Heute"-Talk über Regierung, ORF und Migration. Er sagt: "Bei Remigration gibt es bei mir keinen Millimeter Spielraum." Von Clemens Oistric 27.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sein Ziel? Alleine regieren – das deutet FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl im großen "Heute"-Interview (Video in voller Länge unten) an. Der FPÖ-Frontman spricht über seine Probleme mit der ÖVP und erklärt, warum die Ukraine Flüchtlinge aufnehmen soll.

Das große "Heute"-Interview

"Heute": Herr Klubobmann, die Regierung kommt in Umfragen zu dritt nur noch auf 40 Prozent. So viel, wie die FPÖ beinahe alleine erreicht. Rechnen Sie 2027 mit Neuwahlen?

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Herbert Kickl: Es spricht einiges dafür. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, liegt nicht an uns, sondern an den strategischen Überlegungen der Verlierer-Ampel. Ich bin sehr optimistisch, dass wir den 40er-Deckel sprengen können. Und wenn alles läuft: Wer weiß, ob wir dann noch einen Koalitionspartner brauchen – abgesehen von der österreichischen Bevölkerung.

"Heute": Das heißt, Sie streben eine Absolute Mehrheit an?

Kickl: Je stärker die FPÖ ist, desto entschlossener können wir losmarschieren, desto klarer ist die Richtung und desto weniger faule Kompromisse müssen wir machen. Dann werden wir die "guten Jahre", die wir der Bevölkerung versprochen haben, auch schneller erreichen.

Video: Kickl im "Heute"-Talk

"Heute": Die FPÖ hat bereits die letzte Nationalratswahl gewonnen, Sie sind nicht Kanzler geworden. Haben Sie sich vor der Verantwortung gedrückt?

Kickl: Ich bin froh, dass ich den Klotz ÖVP mit Vizekanzler Stocker nicht am Bein habe. Die Grundaussage der ÖVP in den Verhandlungen war vom ersten Tag an: Es darf sich nichts ändern. Der Wählerauftrag war aber Veränderung. Dem wollte ich gerecht werden. Mit dieser ÖVP wäre das aber nicht gegangen.

"Heute": Die aktuelle Regierung besteht aus 14 Ministern, 7 Staatssekretären, 401 Mitarbeitern. Geht das schlanker?

Kickl: Das muss schlanker gehen. Diese Regierung hätte aus meiner Sicht niemals gebildet werden dürfen. Es war ein Misstrauensvotum gegen die eigene Bevölkerung, dass man gesagt hat: Ihr könnt euch brausen gehen mit eurem Wunsch nach Veränderung. Ich kann auch nicht in einer Zeit, in der das Geld an allen Ecken und Enden fehlt und die Menschen mit Milliardensparpaketen belastet werden, die größte Regierung aller Zeiten bilden. Das ist Lichtjahre entfernt vom Empfinden der Bevölkerung.

"Heute": Die SPÖ trennt sich 2027 von Andreas Babler. Rechnen Sie mit einem Aufwind für die Regierung?

Kickl: Die SPÖ ist ja nicht einmal in der Lage, die Nachfolge zu regeln. Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Wenn Marterbauer kommt, dann steht der nächste Marxist da, der die SPÖ nach links abdichten wird. Die Grünen verdanken ihre Stärke ja einer gewissen intellektuellen Schwäche des Herrn Babler, dem linksten Parteivorsitzenden, den die SPÖ je gehabt hat.

„In dem Punkt gibt es bei mir keinen Millimeter Spielraum. Wir werden ein Verfassungsgesetz für Remigration einbringen.“ Herbert Kickl Klubobmann, FPÖ

FPÖ-Chef Kickl will Syrer und Afghanen in die Ukraine abschieben. Sabine Hertel

"Heute": Zumindest bei der Budget-Konsolidierung dürfte Markus Marterbauer aber Erfolg haben.

Kickl: Eine Mogelpackung! Die reden von Sparbudget und machen jedes Jahr zwischen 13 und 15 Milliarden Euro neue Schulden. Sparen heißt für mich: Man gibt weniger aus, als man einnimmt. So habe ich das zu Hause gelernt.

"Heute": Kommen wir zum Thema Migration. Sie werden im Parlament regelmäßig für den Begriff "Remigration" mit einem Ordnungsruf gerügt, ein Begriff der Rechtsextremen, so die Dritte Nationalratspräsidentin.

Kickl: Das freieste Wort der Republik sollte am Rednerpult des Hohen Hauses geführt werden. Ich sehe es als großes Problem, lebhafte, parlamentarische Diskussion unter Zensur zu stellen.

"Heute": Aber warum sagen Sie dann nicht einfach "Abschiebung"?

Kickl: Kann man ja, haben wir auch schon. Man kann auch Außerlandesbringung sagen oder Ausschaffung. Wie auch immer: In dem Punkt gibt es inhaltlich bei mir keinen Millimeter Spielraum, daher werden wir auch ein Verfassungsgesetz für Remigration einbringen.

"Heute": Innenminister Gerhard Karner betont, dass wir längst eine "Minus-Zuwanderung" haben. Wir schieben mehr Menschen ab, als zuwandern.

Kickl: Das ist einfach Blödsinn und eine einzige Mogelpackung. Die Zahl der zwangsweisen Außerlandesbringungen beträgt 5.800. Davon sind die Mehrzahl Slowaken, Ungarn und Rumänen – Bettler und Landstreicher, die aufgegriffen werden und ein paar Wochen später wieder da sind. Dann scheinen sie in der Abschiebestatistik noch einmal auf. Bei der größten Problemgruppe haben wir 50 Syrer und 150 Afghanen abgeschoben. Gleichzeitig gab es 2.000 neue Asylanträge von Syrern und Afghanen.

"Heute": Würden Sie nach Syrien und Afghanistan abschieben?

Kickl: Ja. Remigration ist nichts anderes als Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit. Wenn es in keinen Unterschied mehr macht, ob ich mich in einem Land aufhalten darf oder nicht, dann hört sich alles auf. Ich würde aber eine neue Idee zur Diskussion stellen …

"Heute": Nur zu.

Kickl: Die EU hat Hunderte Milliarden in die Ukraine gepumpt. Auch 3,6 Milliarden österreichisches Geld. Warum geht man auf europäischer Ebene nicht her und verlangt – wenn ein Waffenstillstand oder Frieden herrscht – als Gegenleistung, diese Leute, die wir nicht in die Herkunftsländer bringen können, unterzubringen. Ich meine, die schulden uns doch etwas.

„Wenn ich höre, dass wir jedem, der in Österreich auf die Welt kommt, die Staatsbürgerschaft nachschmeißen sollen, wird mir ganz übel.“

Kickl im Interview mit "Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric Sabine Hertel

"Heute": Das heißt, Sie würden Syrer und Afghanen in die Ukraine abschieben?

Kickl: Dort sind die Werte des Westens ja angeblich vollständig intakt und man bräuchte nicht um enorm viel Geld 5.700 Kilometer nach Ruanda fliegen, sondern könnte diese Leute mit der Eisenbahn oder mit dem Bus hinfahren. Das kann auch eine Win-win-Situation sein: Vielleicht braucht die Ukraine diese Menschen beim Wiederaufbau.

"Heute": Und wenn Sie nicht in der Ukraine bleiben wollen?

Kickl: Können sie jederzeit ausreisen, aber nicht mehr zu uns.

"Heute": Viele Menschen, die ab 2015 nach Österreich gekommen sind, werden bis Sie regieren Staatsbürger sein. Dann kann man sie nicht abschieben.

Kickl: Deswegen haben wir vorgeschlagen, diese Frist auf mindestens 15 oder 20 Jahre zu verlängern, um Zeit zu gewinnen. Das ist allerdings auch noch keine endgültige Lösung. Die wird erst bestehen, wenn es keine Übergangsmöglichkeit mehr von Asyl, das für uns Schutz auf Zeit bedeutet, in die Staatsbürgerschaft mehr gibt.

"Heute": Bundespräsident Alexander Van der Bellen wünscht sich, dass in Österreich geborene Kinder automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten sollen.

Kickl: Wenn ich höre, dass wir jedem, der in Österreich auf die Welt kommt, die Staatsbürgerschaft nachschmeißen sollen, wird mir ganz übel. Die Staatsbürgerschaft ist etwas ganz Kostbares. Ein Beispiel: Die Eltern sind Afghanen, die Kinder österreichische Staatsbürger. Wie soll ich die jemals wieder nach Hause bringen, wenn ich wiederum die Kinder von den Eltern nicht trennen darf? Das zeigt gut, worauf es in Wahrheit hinausläuft: auf eine Gleichsetzung von Asyl ist gleich Völkerwanderung mit legaler Zuwanderung. Das kann niemals unser Ziel sein. Wir brauchen eine Verschärfung!

„Dass christliche Länder durch falsche Toleranz kippen und zu muslimischen Ländern werden – da bin ich nicht dabei!“

Kickl will den ORF zum Sparen bringen. Sabine Hertel

"Heute": Wie soll die aussehen?

Kickl: Es genügt nicht, hier einen festen Wohnsitz und ein Erwerbseinkommen zu haben. Es braucht eine Identifikation mit dem Wertesystem, dem Gesellschaftsbild, dem Menschenbild, der Tradition, der Kultur, der Sprache. Andernfalls haben wir keine Homogenität und Stabilität mehr, die wiederum die Voraussetzung für die Solidarität in der Gesellschaft sind. Manche wollen das nicht verstehen, weil es nicht in ihr Weltbild passt, da sie sich für besonders aufgeklärt halten. Dabei sind sie nur besonders dumm.

"Heute": Christkindlmarkt, Kreuz – wie wichtig ist es Ihnen, Traditionen beizubehalten?

Kickl: All das ist Teil unserer Kultur, mit einer zutiefst christlich-jüdisch-abendländischen Prägung. Dass christliche Länder durch falsche Toleranz kippen und zu muslimischen Ländern werden – da bin ich nicht dabei! Wir werden unsere Werte offensiv vertreten, dafür braucht es ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Da kann man nicht nachgeben, sondern dafür muss man kämpfen.

"Heute": Glauben Sie an Gott?

Kickl: Ja, und zwar an den christlichen. Nicht an irgendeinen.

"Heute": Wie werden Sie den Advent verbringen?

Kickl: Der Advent ist für mich eine Zeit der Entschleunigung, der Vorbereitung auf Weihnachten. Dazu gehört für mich der Adventkranz, das Kerzenanzünden und diese Erwartungshaltung hin zum 24. Dezember, der Geburt Christi. Ich werde an dem Tag bei der freiheitlichen Weihnacht in der Lugner City sein und den Abend im Kreise der Familie verbringen. Für mich ist es die schönste Zeit des Jahres. Das hat nichts mit Geschenken zu tun, sondern damit, dass unser Religionsgründer das Licht der Welt erblickt hat.

"Heute": Zu Weihnachten hat man auch Zeit zum Fernsehen. Die FPÖ startet ein ORF-Volksbegehren. Wird die Abschaffung der Haushaltsabgabe eine Bedingung für eine Regierung mit der FPÖ sein?

Kickl: Es ist fast eine Beleidigung, dass Sie mir beim Thema Fernsehen gleich den ORF unterstellen. Aber es ist natürlich kein Geheimnis, dass uns diese ORF-Gebühr schwer im Magen liegt. Es gibt hier auch einen großen Leidensdruck der Bevölkerung. Klar ist: Die Haushaltsabgabe muss weg.

"Heute": Wie soll der ORF finanziert werden?

Kickl: Durch das Budget, wie es auch in anderen Ländern der Fall ist.

"Heute": Und wie viel Geld soll er erhalten?

Kickl: Ich habe ihnen am Küniglberg schon gesagt, sie sollen sich darauf einstellen, dass es deutlich weniger wird. Wenn die weiter 700 oder 800 Millionen Euro aus diesem Topf zur Verfügung haben, ändert sich nichts. Dann gibt es weiter Monstergagen, Direktoren noch und nöcher und unzählige Programme, die mit öffentlich-rechtlich nichts zu tun haben. Die Nagelprobe wird auch sein, ob der ORF es aus eigener Kraft zustande bringt, Objektivität herzustellen. Da bin ich sehr, sehr pessimistisch.

Die Bilder des Tages i ?

"Heute": Halten Sie die Nachrichten im ORF für objektiv?

Kickl: Bitte was? Da wird eine Zwangsbeglückung propagandistischer Art durchgeführt und den Menschen erklärt, wie sie die Welt zu verstehen haben. Das hat nichts mit objektiv zu tun.

"Heute": Was, wenn der ORF es nicht schafft, neutral zu berichten?

Kickl: Wer sagt denn, dass nicht auch andere öffentlich-rechtliche Inhalte produzieren können und dann halt eine Abgeltung bekommen?

"Heute": Herr Klubobmann, vielen Dank für das Gespräch.