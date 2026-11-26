i Um Österreichs Gesundheitssystem steht es nicht gut. Warum verpuffen die Milliarden? iStock / Getty Images / amriphoto Experte lässt aufhorchen Teurer als fast ganze EU – doch wir sind früher krank! Österreichs Gesundheitssystem frisst Milliarden, doch bei den gesunden Lebensjahren hinken wir der EU hinterher. Ein Experte analysiert, wieso. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 22:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Rechnung, die kaum noch aufgeht: Kaum ein Land in der Europäischen Union steckt so viel Geld in Spitäler, Ärzte und Medikamente wie Österreich. Doch statt kerngesund steinalt zu werden, plagen sich Herr und Frau Österreicher im Schnitt deutlich früher mit Wehwehchen und chronischen Krankheiten herum als ihre europäischen Nachbarn. Ein Blick in den aktuellen Bericht "Gesundheit auf einen Blick – Europa 2026" der OECD sorgt für Ernüchterung: 5.348 Euro pro Kopf fließen in Österreich jedes Jahr pro Einwohner in die Gesundheitsversorgung.

Damit liegen wir in der EU auf dem zweiten Platz – nur Deutschland (5.791 Euro) gibt noch mehr aus. Der EU-Schnitt liegt bei bescheidenen 3.955 Euro. Auch gemessen am BIP landet Österreich auf dem zweiten EU-Stockerlplatz – 11,7 Prozent der Wirtschaftsleistung sind fällig. Und: Trotz hoher Sozialabgaben zahlen die Österreicherinnen und Österreicher 17 Prozent der Gesundheitskosten direkt aus der eigenen Tasche – etwa für Wahlärzte, Medikamente oder private Zusatzversicherungen.

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Langes Leben, aber fast fünf gesunde Jahre weniger

Wer so viel zahlt, erwartet eigentlich gesundheitliche Spitzenwerte. Doch bei der Lebenserwartung reicht es mit 82,1 Jahren (EU-Schnitt: 81,5 Jahre) nur für das solide Mittelfeld – Länder wie Spanien (84,0 Jahre), Schweden oder Italien ziehen locker davon. Noch bitterer wird es bei der Frage, wie viele Jahre wir ohne gesundheitliche Einschränkungen verbringen. Laut Eurostat-Daten liegt Österreich bei den sogenannten gesunden Lebensjahren bei Geburt bei nur 60,4 Jahren. Der EU-Durchschnitt beträgt 65,2 Jahre.

Heißt im Klartext: Wir verbringen fast fünf Jahre länger mit körperlichen Einschränkungen als der durchschnittliche EU-Bürger. Gesundheitsökonom Thomas Czypionka analysierte dies am Donnerstag in der "ZIB2" bei ORF-Moderator Martin Thür. "Es läuft vor allem schief, dass wir uns sehr stark auf Reparaturmedizin konzentrieren", so Czypionka. Heißt: Wer krank sei, werde sehr gut behandelt, vorsorglich "sind wir nicht so gut". Dazu komme eine schlechte Gesundheitserziehung, "all das könnte man fördern".

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"Mehr in Prävention und frühe Intervention investieren"

"Wir klären hier auch zu wenig auf, wir versuchen zu wenig die jungen Menschen so zu erreichen, wie sie zu erreichen sind", so Czypionka, der etwa Aufklärung über Alkohol auf TikTok als Beispiel nannte. Wie solle die Politik reagieren? "Mehr in Prävention und frühe Intervention investieren", so der Experte. Aber: Man brauche viel Gesundheitspersonal, um diese Leistungen zu erbringen. Einige bestehende Programme gibt es zwar, sie würden aber noch viel zu wenig von Betroffenen in Anspruch genommen werden, hieß es.

Sei es generell ein sinnvolles System, dass Menschen viel in die Sozialversicherung einzahlen würden, aber wenn sie schnell zu einem Termin kommen wollen, noch einmal für einen Wahlarzt zahlen müssen? "Da ist natürlich auch die Sozialversicherung gefragt, hier mehr Ärztinnen und Ärzte in den Vertrag zu nehmen" und zudem die Verträge so zu gestalten, dass die Ärzte diese auch annehmen würden, so Czypionka. Wahlärzte seien "eine Art Überlaufventil", denn wer es sich leisten könne, gehe zum Wahlarzt.

Hat Österreich tatsächlich eine Zwei-Klassen-Medizin? "Wir haben in bestimmten Bereichen schon eine Zwei-Klassen-Medizin mittlerweile", so der Experte, bei komplexeren Fällen und chronischen Erkrankungen würden Patienten "durchs System irren" und weder Diagnose noch notwendige Therapie finden. Diese Personen würden dann oft im Wahlärzte-System landen. "Wir brauchen dringend eine Stärkung im vertragsärztlichen Bereich", so Czypionka. Bei immer mehr Patienten pro Tag bleibe immer weniger Zeit, sich mit den wichtigen zu befassen.