Geballter Widerstand aus der Justiz gegen die geplante Reform der staatsanwaltschaftlichen Weisungsspitze: Die Leiter der Oberstaatsanwaltschaften Wien, Linz, Graz und Innsbruck wenden sich mit einem gemeinsamen Appell an die Politik.
Johann Fuchs, Friedrich Hintersteininger, Reinhard Kloibhofer und Thomas Schirhakl kritisieren, dass nach jahrzehntelangen Diskussionen die Reform nun in hohem Tempo umgesetzt werden soll.
Bei der Prüfung der kürzlich veröffentlichten Regierungsvorlagen seien sie zu dem Schluss gekommen, dass nur ein Teil der im Begutachtungsverfahren geäußerten Kritik berücksichtigt worden sei. Zentrale Bedenken würden weiterhin bestehen.
Besonders kritisch sehen die vier Justiz-Spitzen die geplante Bestellung der Mitglieder der Bundesstaatsanwaltschaft durch den Nationalrat. Dieser soll nicht an die Vorschläge der Auswahlkommission gebunden sein und könnte diese wiederholt ablehnen.
Auch die Zusammensetzung des Gremiums stößt auf Widerstand. In der vorgesehenen Form würde lediglich ein Fünftel der Kommissionsmitglieder über langjährige staatsanwaltschaftliche Erfahrung verfügen.
Stattdessen sprechen sich die leitenden Oberstaatsanwälte dafür aus, die Mitglieder der neuen Weisungsspitze durch den Bundespräsidenten ernennen zu lassen. Grundlage dafür soll der Vorschlag einer unabhängigen, justizinternen Auswahlkommission sein.
Auch die vorgesehenen Kontrollmöglichkeiten des Parlaments sorgen für Kritik. Nach Ansicht der vier Oberstaatsanwälte widerspricht eine parlamentarische Kontrolle in einzelnen Strafsachen oder laufenden Verfahren internationalen Vorgaben.
Die Überprüfung solcher Verfahren müsse ausschließlich unabhängigen Gerichten vorbehalten bleiben. Dass Nationalrat und Bundesrat umfassende Auskünfte von der Bundesstaatsanwaltschaft verlangen können sollen, sehen die Justiz-Spitzen ebenfalls kritisch.
Gleiches gilt für die geplante Verpflichtung, dem Justizausschuss alle sechs Monate Bericht zu erstatten. Dadurch würden aus ihrer Sicht die angestrebte Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit untergraben.
Auch die vorgesehene Einführung einer "Ministerverantwortlichkeit" gegenüber dem Verfassungsgerichtshof lehnen sie ab.
Anstelle einer raschen Umsetzung verlangen die vier Leiter eine umfassend durchdachte Reform. Dafür nennen sie mehrere Voraussetzungen:
Insbesondere durch den Ausschluss des Parlaments aus dem Bestellungsverfahren soll aus Sicht der Oberstaatsanwälte bereits der Anschein einer parteipolitisch motivierten Personalentscheidung verhindert werden.
Grundsätzlich stehen die vier Oberstaatsanwälte weiterhin hinter dem Vorhaben, eine unabhängige Weisungsspitze für die Staatsanwaltschaften einzurichten. Mit den derzeitigen Regierungsplänen sind sie allerdings nicht einverstanden.
Ihr Urteil über die vorliegende Reform fällt deutlich aus: "In der derzeit geplanten Ausgestaltung ist die Bundesstaatsanwaltschaft nicht dazu geeignet, dem hohen Anspruch an Unabhängigkeit und Qualität ausreichend gerecht zu werden."