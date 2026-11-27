i Die geplante Justizreform bringt die Regierung unter Druck. Helmut Graf Deutliche Warnung an Regierung "Gegen den Rechtsstaat" – Justiz-Spitzen schlagen Alarm Die vier leitenden Oberstaatsanwälte üben Kritik an der geplanten Justizreform. Sie sehen die Unabhängigkeit der Bundesstaatsanwaltschaft gefährdet. Von Heute Politik 27.11.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Geballter Widerstand aus der Justiz gegen die geplante Reform der staatsanwaltschaftlichen Weisungsspitze: Die Leiter der Oberstaatsanwaltschaften Wien, Linz, Graz und Innsbruck wenden sich mit einem gemeinsamen Appell an die Politik.

Johann Fuchs, Friedrich Hintersteininger, Reinhard Kloibhofer und Thomas Schirhakl kritisieren, dass nach jahrzehntelangen Diskussionen die Reform nun in hohem Tempo umgesetzt werden soll.

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Bei der Prüfung der kürzlich veröffentlichten Regierungsvorlagen seien sie zu dem Schluss gekommen, dass nur ein Teil der im Begutachtungsverfahren geäußerten Kritik berücksichtigt worden sei. Zentrale Bedenken würden weiterhin bestehen.

Kritik an politischer Bestellung

Besonders kritisch sehen die vier Justiz-Spitzen die geplante Bestellung der Mitglieder der Bundesstaatsanwaltschaft durch den Nationalrat. Dieser soll nicht an die Vorschläge der Auswahlkommission gebunden sein und könnte diese wiederholt ablehnen.

Auch die Zusammensetzung des Gremiums stößt auf Widerstand. In der vorgesehenen Form würde lediglich ein Fünftel der Kommissionsmitglieder über langjährige staatsanwaltschaftliche Erfahrung verfügen.

Stattdessen sprechen sich die leitenden Oberstaatsanwälte dafür aus, die Mitglieder der neuen Weisungsspitze durch den Bundespräsidenten ernennen zu lassen. Grundlage dafür soll der Vorschlag einer unabhängigen, justizinternen Auswahlkommission sein.

Widerstand gegen parlamentarische Kontrolle

Auch die vorgesehenen Kontrollmöglichkeiten des Parlaments sorgen für Kritik. Nach Ansicht der vier Oberstaatsanwälte widerspricht eine parlamentarische Kontrolle in einzelnen Strafsachen oder laufenden Verfahren internationalen Vorgaben.

Die Überprüfung solcher Verfahren müsse ausschließlich unabhängigen Gerichten vorbehalten bleiben. Dass Nationalrat und Bundesrat umfassende Auskünfte von der Bundesstaatsanwaltschaft verlangen können sollen, sehen die Justiz-Spitzen ebenfalls kritisch.

Gleiches gilt für die geplante Verpflichtung, dem Justizausschuss alle sechs Monate Bericht zu erstatten. Dadurch würden aus ihrer Sicht die angestrebte Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit untergraben.

Auch die vorgesehene Einführung einer "Ministerverantwortlichkeit" gegenüber dem Verfassungsgerichtshof lehnen sie ab.

Das fordern die Oberstaatsanwälte

Anstelle einer raschen Umsetzung verlangen die vier Leiter eine umfassend durchdachte Reform. Dafür nennen sie mehrere Voraussetzungen:

Forderungen Ausschließliche Besetzung mit amtierenden Staatsanwälten und Richtern , die mindestens zehn Jahre Erfahrung in Strafsachen haben

, die mindestens zehn Jahre Erfahrung in Strafsachen haben Eine unbefristete Bestellung oder eine Amtszeit von mindestens zwölf Jahren

oder eine Amtszeit von mindestens zwölf Jahren Eine unabhängige, justizinterne Auswahlkommission

Ernennung durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag des Justizministers.

Keine Beteiligung des Parlaments am Bestellungsverfahren.

am Bestellungsverfahren. Entscheidungen über Weisungen durch unabhängige Dreiersenate .

. Geheimhaltung des individuellen Abstimmungsverhaltens der Bundesstaatsanwälte.

des individuellen der Bundesstaatsanwälte. Kontrolle laufender Ermittlungsverfahren ausschließlich durch Gerichte.

Insbesondere durch den Ausschluss des Parlaments aus dem Bestellungsverfahren soll aus Sicht der Oberstaatsanwälte bereits der Anschein einer parteipolitisch motivierten Personalentscheidung verhindert werden.

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Deutliche Warnung an die Politik

Grundsätzlich stehen die vier Oberstaatsanwälte weiterhin hinter dem Vorhaben, eine unabhängige Weisungsspitze für die Staatsanwaltschaften einzurichten. Mit den derzeitigen Regierungsplänen sind sie allerdings nicht einverstanden.

Ihr Urteil über die vorliegende Reform fällt deutlich aus: "In der derzeit geplanten Ausgestaltung ist die Bundesstaatsanwaltschaft nicht dazu geeignet, dem hohen Anspruch an Unabhängigkeit und Qualität ausreichend gerecht zu werden."