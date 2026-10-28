i Ein Wolf soll ein Kind angegriffen und verletzt haben. (Symbolbild) istock Wildpark gesperrt Kind nach Wolf-Attacke schwer verletzt Schock in einem Wildpark in Deutschland! Ein Wolf soll ein Kind angegriffen und verletzt haben. Zahlreiche Rettungskräfte sind offenbar im Einsatz. Von Newsdesk Heute 28.10.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Wildpark Johannismühle im deutschen Bundesland Brandenburg läuft am Mittwochmorgen offenbar ein größerer Rettungseinsatz. Ein Wolf soll dort ein Kind attackiert und schwer verletzt haben. Der Vorfall dürfte sich in dem Tierpark in Baruth ereignet haben, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Augenzeugen berichten von zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber aus Berlin soll angefordert worden sein. Eine offizielle Bestätigung zu den genauen Umständen liegt bislang nicht vor.

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Wildpark plötzlich geschlossen

Auf seiner Homepage teilte der Wildpark lediglich mit, dass er am Mittwoch geschlossen bleibt. Normalerweise ist die Anlage, in der sowohl Grau- als auch Polarwölfe leben, bis Ende Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf Nachfrage der deutschen "Bild" wollte eine Mitarbeiterin keine näheren Angaben machen: "Ich habe die Information, dass der Wildpark heute geschlossen ist. Zu den Gründen darf und will ich nichts sagen."