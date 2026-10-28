i Der Deutsche kam auf der Seychellen-Insel La Digue ums Leben. istock (Symbolbild) Drama auf den Seychellen Tourist (30) sucht seine Taucherbrille und stirbt Ein deutscher Tourist wollte auf den Seychellen seine vergessene Taucherbrille holen. Er verschwand in der Nacht und wurde später tot aufgefunden. Von André Wilding 28.10.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus einem kurzen Weg zum Strand wurde eine tödliche Tragödie: Ein 30-jähriger Urlauber aus Deutschland ist auf den Seychellen ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Dienstagabend sein Hotel verlassen, um eine zuvor vergessene Taucherbrille zu suchen. Doch von seinem Ausflug kehrte er nicht mehr zurück.

Nach einer großangelegten Suchaktion entdeckten Einsatzkräfte am folgenden Nachmittag seine Leiche in einem felsigen Gelände. Wie der Tourist ums Leben kam, ist noch völlig unklar.

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Urlauber wollte nur seine Ausrüstung holen

Der Deutsche war am Sonntag auf der Seychellen-Insel La Digue angekommen. Sein Aufenthalt in dem Urlaubsparadies im Indischen Ozean war bis Donnerstag geplant. Am Dienstag hatte er die Gegend rund um den Strand Anse Cocos erkundet. Die dortige Felsenbucht ist besonders bei Schnorchlern beliebt.

Offenbar ließ der 30-Jährige dabei einen Teil seiner Tauchausrüstung am Strand zurück. Am Abend beschloss er, die vergessenen Gegenstände zu holen. Gegen 21 Uhr machte er sich im Dunkeln erneut auf den Weg nach Anse Cocos.

Ehefrau schlägt Alarm

Als der Deutsche nicht zurückkehrte, machte sich seine Frau Sorgen und meldete ihn als vermisst. Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall so:

"Der 30-jährige deutsche Staatsangehörige wurde als vermisst gemeldet, nachdem er gegen 21 Uhr zum Strand von Anse Cocos zurückgelaufen war, um nach Tauchausrüstung zu suchen, die er dort zuvor vergessen hatte"

Daraufhin wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Neben Polizisten standen auch Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Die Suche wurde durch Polizeihunde, Boote und Drohnen unterstützt.

Auch Einheimische und andere Urlauber beteiligten sich daran, den Vermissten zu finden.

Leiche zwischen zwei Stränden gefunden

Am folgenden Nachmittag gab es schließlich traurige Gewissheit. Der 30-Jährige wurde tot in einem felsigen Gebiet auf La Digue entdeckt. Der Fundort lag nicht unmittelbar auf dem üblichen Weg zum Strand.

"Der Fundort liegt abseits des Weges, im Gebiet zwischen Petite Anse und Anse Cocos", heißt es im Bericht der "Bild" weiter. Wie der Deutsche an diese Stelle gelangte und was zu seinem Tod führte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei steht die Todesursache bisher nicht fest. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.

Trauriges Ende im Urlaubsparadies

Die Seychellen liegen rund 1.800 Kilometer vor der Küste Kenias und sind für ihre weißen Sandstrände, Korallenriffe und das türkisfarbene Meer bekannt.

Die Insel La Digue befindet sich etwa 45 Kilometer nordöstlich der Hauptinsel Mahé. Sie ist rund zehn Quadratkilometer groß und hat mehr als 2.000 Einwohner. Besonders bekannt ist die Insel für ihre markanten Granitfelsen, Strände und traditionellen Ochsenkarren.

Die Bilder des Tages i ?

Für den deutschen Urlauber, der eigentlich noch bis Donnerstag auf La Digue bleiben wollte, endete die Reise jedoch tödlich. Was in der Nacht auf dem Weg zum Strand geschah, müssen nun die Ermittlungen klären.