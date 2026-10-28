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Das Mehrparteienhaus wurde völlig zerstört – Teile der Hausfassade stürzten ein.
Das Mehrparteienhaus wurde völlig zerstört – Teile der Hausfassade stürzten ein.
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Großeinsatz in Regensburg

Riesige Explosion! Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Heftige Explosion in Regensburg! Ein Mehrfamilienhaus steht in Vollbrand, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen.
Von André Wilding
28.10.2026, 07:54
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In den frühen Morgenstunden des Mittwochs kam es in Regensburg nach Polizeiangaben zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Reiner-Straße.

Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen durch die Polizei mehrere Menschen verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Das Gebäude stand nach dem Vorfall in Vollbrand.

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Lauter Knall

Gegen 4 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall bei der Einsatzzentrale. Kurz darauf geriet das Wohnhaus in Brand. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus.

Die Feuerwehr ist weiterhin vor Ort und führt umfangreiche Löscharbeiten durch. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht für die Bevölkerung nach Polizeiangaben im Umfeld keine unmittelbare Gefahr.

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Gebäude evakuiert

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird dennoch dringend empfohlen, den betroffenen Bereich zu meiden. Da das Gebäude teilweise nicht betreten werden kann, gestalten sich die Löscharbeit en schwierig.

Auch die Bewohner zweier unmittelbar angrenzender Mehrfamilienhäuser mussten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen. Für die Evakuierten wurde vorübergehend eine Unterkunft in einer nahe gelegenen Gaststätte eingerichtet.

wil, 28.10.2026, 07:54
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