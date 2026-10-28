Mindestens 39 Tote bei schwerem Zugunglück in Spanien

Zahlreiche Todesopfer, entgleiste Waggons und gesperrte Bahnstrecken: In Zentralspanien ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Zugunglück gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidierten in der Provinz Toledo.
Der Zusammenstoß ereignete sich laut der Zeitung "El Pais" kurz nach 9 Uhr zwischen Los Yébenes und Urda. Nach Informationen des Fernsehsenders TVE krachte einer der Züge von hinten in den anderen. Zwei Waggons entgleisten und stürzten eine Böschung hinunter.
Rettungskräfte trafen am Unfallort ein, um die betroffenen Fahrgäste zu versorgen. Urdas Bürgermeister Manuel Galáns bestätigte gegenüber TVE, dass zahlreiche Passagiere verletzt wurden. Laut Medienberichten sollen mindestens 39 Menschen getötet worden sein. Eine genaue Zahl der Opfer lag zunächst nicht vor.
Die Katastrophenschutzbehörden ersuchten die Stadtverwaltung von Urda, einen Sportpavillon für die Betreuung der Fahrgäste vorzubereiten.
Nach dem Unglück zog der spanische Bahnbetreiber ADIF Konsequenzen und stellte den gesamten Zugverkehr zwischen Madrid, Ciudad Real und Andalusien ein.