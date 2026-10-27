i Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Getty Images (Symbolbild) Raser in Wels gestoppt Kinder im Auto! Frau ohne Schein flieht vor Polizei Ein Lenker (38) verlor nach einer Tempokontrolle in Wels den Führerschein. Seine Beifahrerin (26) fuhr ohne Schein weiter und floh vor der Polizei. Von André Wilding 27.10.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine zivile Verkehrsstreife führte am Nationalfeiertag um 14:23 Uhr in Wels Lasermessungen entlang der B1 durch.

Dabei wurden innerhalb weniger Minuten drei Fahrzeuglenker nach eklatanten Geschwindigkeitsübertretungen beanstandet: 88, 91 und 102 km/h – abzüglich Toleranz.

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Führerschein abgenommen

Der 38-jährige Lenker aus dem Bezirk Wels-Land, der mit 102 km/h gemessen wurde, bzw. dessen Beifahrerin, eine 26-Jährige aus dem Bezirk Eferding, beschäftigten wenig später mehrere Streifen.

Nachdem dem 38-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen wurde, wurden er und seine Beifahrerin immer renitenter. Nachdem die Weiterfahrt untersagt worden war, setzte die 26-Jährige die Fahrt fort.

Kinder im Auto

Die zuvor zur Unterstützung gerufene Streife versuchte folglich eine erneute Anhaltung, die sich der Pkw entzog.

Nachdem die 26-Jährige schließlich in Gunskirchen angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass sie über keine aufrechte Lenkberechtigung verfügt.

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Im Pkw befanden sich zudem zwei minderjährige Kinder. Anzeigen folgen.