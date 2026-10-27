Kinder im Auto! Frau ohne Schein flieht vor Polizei

Eine zivile Verkehrsstreife führte am Nationalfeiertag um 14:23 Uhr in Wels Lasermessungen entlang der B1 durch.
Dabei wurden innerhalb weniger Minuten drei Fahrzeuglenker nach eklatanten Geschwindigkeitsübertretungen beanstandet: 88, 91 und 102 km/h – abzüglich Toleranz.
Der 38-jährige Lenker aus dem Bezirk Wels-Land, der mit 102 km/h gemessen wurde, bzw. dessen Beifahrerin, eine 26-Jährige aus dem Bezirk Eferding, beschäftigten wenig später mehrere Streifen.
Nachdem dem 38-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen wurde, wurden er und seine Beifahrerin immer renitenter. Nachdem die Weiterfahrt untersagt worden war, setzte die 26-Jährige die Fahrt fort.
Die zuvor zur Unterstützung gerufene Streife versuchte folglich eine erneute Anhaltung, die sich der Pkw entzog.
Nachdem die 26-Jährige schließlich in Gunskirchen angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass sie über keine aufrechte Lenkberechtigung verfügt.
Im Pkw befanden sich zudem zwei minderjährige Kinder. Anzeigen folgen.