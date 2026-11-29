i Weil sie ihre beiden Kinder von zu Hause aus unterrichtete, musste eine Mutter nun Strafe zahlen. iStock Über 1.000 Euro Kinder monatelang nicht in Schule: Nun muss Mama zahlen Weil ihre beiden Kinder monatelang nicht in der Schule erschienen, muss eine Tirolerin nun tief in die Tasche greifen. Vor Gericht wehrte sie sich. Von Österreich Heute 29.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für ihre Kinder setzte eine Tiroler Mutter auf eine andere Art der Ausbildung: Statt in der Schule sollten die beiden zu Hause beziehungsweise online lernen. Doch das hat für die Frau nun teure Konsequenzen. Sie muss insgesamt 1.056 Euro bezahlen, das Landesverwaltungsgericht Tirol wies ihre Beschwerden gegen zwei Geldstrafen ab.

An keinem einzigen Schultag erschienen

Bereits seit September 2023 hatte der Sohn der Tirolerin die Volksschule nicht mehr besucht. Auch seine Schwester blieb später monatelang dem Unterricht fern. Konkret geht es bei den beiden Verfahren um den Zeitraum zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juli 2025, wie der ORF berichtet. In diesen Wochen fehlten beide Kinder an sämtlichen Schultagen unentschuldigt.

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Die Bezirkshauptmannschaft verhängte deshalb zwei Geldstrafen in der Höhe von jeweils 440 Euro gegen die Mutter. Dagegen wehrte sich die Frau – allerdings ohne Erfolg. Zu den Geldstrafen kommen nun auch noch 176 Euro an Verfahrenskosten hinzu.

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Mutter pochte auf bessere Ausbildung

Schon 2023 hatte die Bildungsdirektion Tirol angeordnet, dass der Bub seine Schulpflicht wieder an einer öffentlichen oder entsprechend anerkannten privaten Schule erfüllen muss. Bereits damals hatte die Mutter erfolglos Beschwerde erhoben. Dennoch blieb der Bub der Volksschule fern.

Vor dem Landesverwaltungsgericht argumentierte die Tirolerin nun, dass ihre Kinder zu Hause beziehungsweise über eine Online-Einrichtung unterrichtet würden. Ihrer Ansicht nach würde ihnen dadurch sogar eine höherwertige Ausbildung ermöglicht.

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Online-Schule reicht nicht aus

Doch das Gericht ließ diese Argumentation nicht gelten. Für keines der beiden Kinder war im Schuljahr 2024/25 häuslicher Unterricht ordnungsgemäß bei der Bildungsdirektion gemeldet worden. Auch eine Bewilligung für einen Schulbesuch im Ausland lag nicht vor.

Bei der Online-Einrichtung handle es sich zudem um eine reine Fernschule, an der weder gemeinsamer Unterricht vor Ort stattfinde noch eine Bindung an den Lehrplan einer bestimmten Schule bestehe. Damit könne die gesetzliche Schulpflicht nicht erfüllt werden.

Die Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch liege bei der Mutter. Laut Gericht habe die Tirolerin nicht ausreichend dafür gesorgt, dass ihre Kinder der Schulpflicht nachkommen. Die Richter gingen dabei sogar von vorsätzlichem Handeln aus