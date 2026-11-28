i Zu den Missbrauchsvorfällen soll es auf einem Campingplatz gekommen sein. iStock Familienfreund (37) in Haft Campingplatz-Horror! Mädchen (9) fünfmal missbraucht Ein 37-jähriger Deutscher soll die Tochter einer befreundeten Familie auf einem Tiroler Campingplatz missbraucht haben. Jetzt steht er vor Gericht. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 19:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unfassbare Vorfälle auf einem Tiroler Campingplatz! Dort soll ein 37-Jähriger aus Deutschland vor drei Jahren die Tochter (9) einer ihm bekannten Familie mehrfach missbraucht haben. Bei der Familie des Mädchens – sie kommen auch aus Deutschland – und dem mutmaßlichen Täter soll es sich um Segelflugenthusiasten handeln.

Daher waren sie auch in Schulferien am Campingplatz des Flugplatzes Höfen (Bezirk Reutte). Demnach sei der 37-Jährige der Campingplatznachbar der Familie gewesen und habe sich mit dieser auch gut verstanden. Daher durfte ihn die Neunjährige auch bei seinen Arbeiten begleiten. Dabei soll sich der 37-Jährige dann wiederholt an dem Mädchen vergangen haben.

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Prozess in Deutschland

Da alle beteiligten aus Deutschland stammen wurden die Ermittlungen an die deutschen Behörden abgegeben. Nachdem sich das Mädchen in der Schule einer Sozialpädagogin anvertraut hatte, kam der Fall ins Rollen – es folgte die Festnahme des Deutschen. Seit April befindet er sich in Haft.

Wie die "Passauer Neue Presse (PNP)" berichtet, musste sich der Mann nun am Landgericht Traunstein (Bayern) verantworten. Insgesamt soll der Beschuldigte die Neunjährige fünfmal missbraucht haben. Des Weiteren geht die Staatsanwaltschaft von einem schwersten Übergriff auf ein unbekanntes Kind im Grundschulalter aus.

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"Wie eine Familie"

Im Falle des fünffachen Missbrauchs an der Neunjährigen bekennt sich der 37-Jährige schuldig. Für Aufregung bei der Opferanwältin sollen in der Verhandlung die Aussagen des Mannes zu seinem Verhältnis mit der Familie des Mädchens gesorgt haben.

Demnach seien sie "wie eine Familie" gewesen. Der Angeklagte sei von den Eltern des Mädchens mehrfach zum Essen eingeladen worden. "Ich stelle es mir schwierig vor, mit der Familie zu essen – wenn man vorher das Kind missbraucht hat", so die Opferanwältin. Im Falle einer Verurteilung könnte dem 37-Jährigen eine längere Haftstrafe drohen. Der nächste Verhandlungstermin ist am 3. Dezember.