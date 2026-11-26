i ? Comeback am Großglockner Kitzbüheler Alpenrallye feiert 40. Geburtstag Automobile Raritäten vor traumhafter Bergkulisse: Die Kitzbüheler Alpenrallye feiert 2027 ihr 40. Jubiläum. Die Anmeldung ist bereits geöffnet. Von Maxim Zdziarski 26.11.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 1987 lockt die Kitzbüheler Alpenrallye Autofans aus aller Welt nach Österreich. Vom 2. bis 5. Juni 2027 feiert Österreichs älteste Klassik-Rallye ihren runden Geburtstag – inklusive einer Rückkehr auf die legendäre Großglockner Hochalpenstraße.

Rund 6.000 Fahrzeuge haben in den vergangenen vier Jahrzehnten an der Veranstaltung teilgenommen. Allein 2026 gingen rund 160 Autos aus zwölf Nationen an den Start.

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Zurück auf den Großglockner

Zum Jubiläum setzen die Veranstalter auf bewährte Strecken-Highlights. Am Donnerstag (3. Juni) geht es zunächst in Richtung St. Johann, wo auf dem Flugfeld der traditionelle Prolog stattfindet.

Die besten Eindrücke von der Alpenrallye 2026. zVg / Alpenrallye

Am Freitag wartet mit der Großglockner Hochalpenstraße das wohl spektakulärste Highlight auf die Teilnehmer. Die letzte Etappe führt am Samstag durch das Salzburger Land, ehe die automobilen Schmuckstücke am Nachmittag in der Kitzbüheler Innenstadt einrollen. Dort steigt auch die große Jubiläumsfeier.

Auch jüngere Autos dürfen mitfahren

Die Alpenrallye wird erneut in vier unterschiedlichen Wertungsklassen ausgetragen. Während in den Kategorien Sport Plus und Sport die Präzision bei Gleichmäßigkeits- und Wertungsprüfungen gefragt ist, steht in der Classic-Klasse der pure Fahrgenuss im Vordergrund.

Die besten Eindrücke von der Alpenrallye 2026. zVg / Alpenrallye

In diesen drei Kategorien sind ausschließlich Fahrzeuge bis Baujahr 1980 zugelassen. Mit der Klasse Exotic & Youngtimer öffnet sich die Veranstaltung allerdings auch für eine begrenzte Anzahl außergewöhnlicher Fahrzeuge jüngeren Baujahrs.

Besonders erfreulich für die Veranstalter: Immer mehr junge Autofans und Damenteams nehmen an der Traditionsveranstaltung teil.

Die besten Eindrücke von der Alpenrallye 2026. zVg / Alpenrallye

Teilnahme kostet 3.500 Euro

Wer mit seinem automobilen Schätzchen selbst an den Start gehen möchte, muss 3.500 Euro pro Fahrzeug bezahlen. Für die Kategorie NextGen werden 2.900 Euro fällig, für Parents & Kids 3.200 Euro. Das Starterfeld ist begrenzt, die Anmeldung unter www.anmeldung.alpenrallye.at bereits möglich.