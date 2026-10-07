i Lithium-Akkus und Batterien gehören nicht in den Restmüll. Denise Auer, MA 48 Er kann sich entzünden Kleiner Akku, große Gefahr – Wien warnt vor Müllbränden Sie stecken in Kopfhörern, Kinderschuhen oder sogar Grußkarten: Falsch entsorgte Lithium-Akkus können verheerende Brände auslösen. Von Wien Heute 07.10.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal kurz den alten Kopfhörer oder die kaputte E-Zigarette in den Mistkübel geworfen – schon kann es gefährlich werden. Anlässlich der österreichweiten "Aktionswoche gegen Batteriebrände" von 12. bis 17. Oktober macht die Stadt Wien auf die Risiken falsch entsorgter Batterien und Akkus aufmerksam.

Denn Akkus verstecken sich mittlerweile in zahlreichen Alltagsgegenständen, bei denen man sie auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Dazu zählen neben kabellosen Kopfhörern, elektrischen Zahnbürsten und Powerbanks auch Kinderspielzeug, blinkende Kinderschuhe und elektronische Grußkarten.

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Akku kann sich plötzlich entzünden

Das Problem: Landen diese Gegenstände im Restmüll, können sie in Müllfahrzeugen oder Entsorgungsanlagen zur Brandgefahr werden. Dort sind die Abfälle teilweise hohem mechanischem Druck ausgesetzt.

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Wird ein Lithium-Akku zerdrückt oder beschädigt, kann es zum sogenannten "thermischen Durchgehen" kommen. Dabei steigt die Temperatur im Inneren des Akkus unkontrolliert an, bis er sich entzündet. Liegen rundherum Papier, Kunststoff oder andere brennbare Abfälle, kann daraus rasch ein größerer Brand entstehen.

Hier können Wiener ihre Akkus loswerden

"Ein kleiner Akku kann ein großes Problem verursachen, wenn er im Restmüll landet. Die richtige Entsorgung ist denkbar einfach, kostenlos und schützt uns alle. Deshalb appelliere ich an alle Wiener*innen: Batterien und Akkus bitte nicht in den Müll werfen, sondern richtig entsorgen", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Batterien und Akkus dürfen deshalb niemals im Restmüll oder in anderen Abfallbehältern landen. Eine Rückgabe ist kostenlos möglich. Erste Anlaufstelle ist der Handel: Überall dort, wo Batterien verkauft werden, können alte Batterien auch zurückgegeben werden.

Abgabe bei Mistplätzen

Zusätzlich nehmen die Wiener Mistplätze und Problemstoffsammelstellen alte Batterien, Lithium-Akkus sowie Geräte mit fest eingebauten Akkus entgegen. Möglich ist die Abgabe auch bei der mobilen Problemstoffsammlung und den Problemstoffsammelstellen auf Wiener Märkten.

Besonders wichtig: Ist unklar, ob sich in einem alten Gegenstand ein Akku befindet, sollte das gesamte Gerät zur Problemstoffsammlung gebracht und den Mitarbeitern der MA 48 übergeben werden.

Wer richtig entsorgt, kann gewinnen

Einen zusätzlichen Anreiz gibt es während der Aktionswoche von 12. bis 17. Oktober. Bei den Problemstoffsammelstellen der MA 48 können Wiener über einen Aktions-QR-Code an einem österreichweiten Gewinnspiel teilnehmen.

Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 6.500 Euro. Die Aktionswoche gehört zur österreichweiten Informationskampagne "Her mit Leer", die auf die richtige Entsorgung von Batterien und Akkus aufmerksam machen soll.