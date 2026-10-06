i Tina Turner bekommt nun eigene Promenade in Wien. REUTERS Kein Lugner-Platz, aber… Tina-Turner-Promenade und Peter-Rapp-Weg in Wien fix Wien bekommt neue Straßen-, Platz- und Parknamen. Stars, wie Tina Turner, Otto Schenk und Peter Rapp werden nun geehrt – Lugner geht leer aus. Von Thomas Peterthalner 06.10.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glitzernde Namen sind jetzt neu am Wiener Stadtplan. Am Dienstag (6.10.) wurden Benennungen für Straßen, Plätze, Wege und Parks beschlossen. Darunter finden sich international bekannte Persönlichkeiten wie Tina Turner und Jane Goodall, aber auch Größen der österreichischen Kultur wie Otto Schenk, Elisabeth Orth, Peter Simonischek und Waltraut Haas.

"Straßen, Plätze und Parks sind nicht nur Teil unseres Alltags, ihre Namen erzählen auch die Geschichte unserer Stadt", so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Mit den neuen Namen wolle die Stadt Wien an Menschen erinnern, die Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft geprägt oder Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben.

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Peter-Rapp-Weg

Besonders viele neue Namen gibt es in der Donaustadt. Im Stadtquartier Eibengasse wird ein Platz nach Schauspieler und Regisseur Otto Schenk benannt. Elisabeth Orth erhält eine eigene Gasse, Peter Simonischek eine Allee und Waltraut Haas ebenfalls eine Gasse. Auch Moderator und Entertainer Peter Rapp bekommt einen eigenen Weg.

Moderator und Entertainer Peter Rapp bekommt einen Weg. Sabine Hertel

Tina-Turner-Promenade

International wird es in der Seestadt Aspern: Eine Straße wird nach der Verhaltens- und Primatenforscherin sowie Tier- und Naturaktivistin Jane Goodall benannt. Eine Promenade trägt künftig den Namen von Sängerin und Schauspielerin Tina Turner.

Auch in anderen Bezirken kommen bekannte Namen dazu. In Floridsdorf wird ein Park nach Schauspieler und Regisseur Gerald Pichowetz benannt, der dort das Gloria-Theater gründete. In der Wiener Josefstadt soll die bisher umgangssprachlich Hamerlingpark genannte Anlage künftig an die in Wien geborene Exil-Schriftstellerin und Übersetzerin Lore Segal erinnern.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler präsentierte nun die Umbennenungen. Sabine Hertel

Stadt erinnert an Widerstand

In der Leopoldstadt wird die Malerin Soshana mit dem Soshanaplatz gewürdigt. Sie wurde 1927 in Wien geboren und vom NS-Regime vertrieben. Mehrere Benennungen erinnern an Verfolgte und Widerstandskämpfer während der NS-Zeit. In Liesing wird der Käthe-Sasso-Weg nach der Widerstandskämpferin und Zeitzeugin benannt, die 2024 verstarb.

Ruth-Langer-Park

In der Leopoldstadt erhält die vom NS-Regime verfolgte Leistungsschwimmerin Ruth Langer einen Park. Der Anna-Peczenik-Park erinnert an die Kindergärtnerin, Spanienkämpferin und Widerstandskämpferin, die 1944 vom NS-Regime ermordet wurde. Ein weiterer Park wird nach Sängerin Amalia Carneri benannt, die 1942 im Vernichtungslager Treblinka ermordet wurde.

Ins Exil vertrieben, nun geehrt

In Wien-Penzing erinnert künftig der Emilie-Tolnay-Park an die Widerstandskämpferin, die 1944 im Wiener Landesgericht hingerichtet wurde. In der Donaustadt bekommt zudem David Josef Bach einen Weg. Der Musikschriftsteller und Volksbildner des Roten Wien wurde 1939 ins Exil vertrieben.

Wiental-Steg wird zum Regenbogensteg

Nicht nur Persönlichkeiten stehen bei den neuen Namen im Mittelpunkt. Der bisher Wiental-Steg genannte Übergang zwischen Margareten und Mariahilf soll künftig Regenbogensteg heißen. Der Name soll für Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung stehen und auf die historische Bedeutung der LGBTIQ-Community in den beiden Bezirken verweisen.

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Platz des Fußballs

Auch der Fußball bekommt einen fixen Platz im Wiener Stadtplan: Der Vorplatz des ÖFB-Campus in der Donaustadt erhält den Namen Platz des Fußballs. In Liesing kehrt mit den Namen Am Nussbrunnenfeld und Am Wildquell außerdem ein Stück Ortsgeschichte auf den Stadtplan zurück. Beide Bezeichnungen greifen historische Flurnamen des Gebiets auf.