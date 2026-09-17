i Das Kokain wurde per Paket nach Hörsching (Bez. Linz-Land) geschickt. (Symbolbild) Google, iStock Empfänger eine Falle gestellt Kokain kommt mit der Post – da schlägt Polizei zu Heiße Lieferung im UPS-Verteilzentrum in Hörsching (Bez. Linz-Land): In einem Paket wurde Kokain sichergestellt. Die Polizei legte sich auf die Lauer. Von Oberösterreich Heute 17.09.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 10. September schnappte die Falle zu: Bevor die 22 Gramm Koks beim Adressaten landeten, zog sie die Polizei aus dem Verkehr.

Das aus dem Ausland nach Österreich eingeführte Paket wäre für einen 46-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land bestimmt gewesen. Die Ermittlungen ergaben, dass sich eine weitere Lieferung an ihn in Verteilung befand.

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Auch dieses Packerl spürten die Beamten in dem Zentrum auf. Der Inhalt: die beinahe dreifache Menge – 65 Gramm. Die Fahnder ließen die Sendung am Postweg und warteten auf die Abholung.

Als der Slowake vergangenen Dienstag nach Hörsching kam, klickten die Handschellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.