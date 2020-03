Leak! So soll Österreichs Trikot für die EM aussehen

Neuer Look für das Nationalteam! Bei der EM im Sommer wird das ÖFB-Team in neuen rot-weiß-roten Trikots auflaufen. Nun sollen Bilder davon im Netz aufgetaucht sein.

Die Seite "Footyheadlines.com" ist bekannt dafür, neue Trikot-Outfits früh und korrekt zu veröffentlichen. Nun scheint auch das neue Heim-Trikot von Österreichs Nationalteam aufgetaucht zu sein – vor der geplanten Präsentation bei der Kader-Bekanntgabe am 17. März.Wenig überraschend wird der Look weiterhin rot-weiß-rot bleiben. Neu sind allerdings weiße Ärmel und das umgestaltete Adler-Logo, das bereits beim schwarz-türkisen Auswärts-Trikot für Diskussionen sorgte. Die Hosen sind in weiß gehalten, die Stutzen in Rot.Prämiere auf dem Feld könnte beim Testspiel gegen die Türkei am 30. März sein.