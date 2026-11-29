i Bürgermeister Ludwig spricht zum Thema leistbares Wohnen. Stadt Wien/Serge Marteaux Ludwig im Interview Leistbares Wohnen – Gemeindebau als Vorbild für Spanien Leistbares Wohnen ist auch in Spanien ein großes Thema. Im Interview mit einer spanischen Zeitung erklärt Bürgermeister Ludwig das Erfolgsrezept. Von Thomas Peterthalner 29.11.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Teure Mieten sind auch vor der Parlamentswahl am Sonntag (29.11.) in Spanien ein großes Thema. Angesichts der akuten Wohnungskrise verweisen auch viele Politiker in Spanien immer wieder auf Wien ist Vorbild für leistbares Wohnen.

Wien für Spanien als Vorbild

Die katalanische Tageszeitung "ARA" bat nun Bürgermeister Michael Ludwig (SP) zum Interview. Darin erklärt Ludwig nun ausführlich, warum die Stadt Wien seit mehr als hundert Jahren auf den sozialen Wohnbau setzt, wie sich dieser auf private Mieten auswirkt und was Spanien von Wien lernen kann.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Drei Punkte entscheidend

Für den Wiener Bürgermeister beruht das Wiener Wohnbau-Modell auf drei zentralen Säulen. An erster Stelle steht dabei die Leistbarkeit. "In Wien darf Wohnen kein Luxus sein, sondern muss ein Grundrecht darstellen. Ob man in einer guten Wohnung leben kann, sollte nicht davon abhängen, wie viel man verdient. Deshalb investieren wir in Wien seit mehr als hundert Jahren in kommunalen und geförderten Wohnbau."

Der zweite entscheidende Faktor sei die soziale Durchmischung. Menschen unterschiedlicher Generationen, Berufe und Einkommensgruppen sollen in Wien nebeneinander leben können.

Als dritten Punkt nennt Ludwig die Infrastruktur rund um die Wohnungen. "Wir bauen nicht einfach nur Wohnungen, sondern schaffen vollständige Wohnumgebungen. Das bedeutet, dass wir Grünflächen, Freiräume und gute Verkehrsverbindungen ebenso bereitstellen wie Schulen und Kindergärten."

Bgm. Michael Ludwig im Interview mit spanischer Zeitung "ARA". zVg

Wiener Modell als Vorbild für Europa

Doch kann ein Modell, das über mehr als ein Jahrhundert gewachsen ist, auch eine Lösung für die akute Wohnungskrise in Spanien sein? Ludwig verweist im Interview darauf, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) das Wiener Modell mittlerweile regelmäßig empfehle.

"Entscheidend ist, diese Politik zu beginnen und sie langfristig konsequent weiterzuverfolgen", so der Bürgermeister. "Spanien muss nicht hundert Jahre warten: Es kann bereits heute damit anfangen, öffentlichen Grund für den gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung zu stellen und langfristige Investitionen in diesem Bereich sicherzustellen."

„Entscheidend ist, diese Politik zu beginnen und sie langfristig konsequent weiterzuverfolgen“ Bürgermeister Michael Ludwig zum Erfolg des sozialen Wohnbaus

Keine Privatisierungen

"Der wichtigste Faktor ist, dass wir unseren Wohnungsbestand niemals privatisiert haben, nicht einmal teilweise." Dadurch seien der Stadt Wien laut Ludwig viele Auswirkungen jener Krisen erspart geblieben, unter denen andere Großstädte gelitten hätten. Für diese Politik habe es in der Vergangenheit allerdings auch Kritik gegeben.

"Unsere politischen Gegner haben uns vorgeworfen, die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen. Heute ist für alle offensichtlich, dass unsere Entscheidungen absolut richtig waren", so Ludwig.

Wer bekommt Gemeindewohnung?

Auch die Frage, wer in Wien überhaupt Zugang zum sozialen Wohnbau hat, interessiert die katalanische Zeitung. "Der Zugang zum sozialen Wohnbau in Wien steht allen Personen offen, die bestimmte Kriterien erfüllen", erklärt Ludwig. Voraussetzung sei, dass die Antragsteller ihren Lebensmittelpunkt in Wien haben und über die österreichische Staatsbürgerschaft oder einen gleichwertigen Aufenthaltsstatus verfügen.

Riesen-Gemeindebau: Der Karl-Marx-Hof in Wien-Döbling. Sabine Hertel

Bei der Vergabe setzt Wien laut Ludwig zudem auf ein Punktesystem. Dabei werden die individuellen Wohnbedürfnisse und die Dringlichkeit der jeweiligen Situation berücksichtigt. So sollen insbesondere jene Menschen eine Wohnung bekommen, die diese am dringendsten benötigen.

Zwei Drittel der Wohnungen leistbar

Die öffentliche Hand müsse zwar die sozial- und wohnungspolitischen Ziele vorgeben, aber nicht jedes einzelne Projekt selbst finanzieren, errichten und verwalten. Ludwig verweist dabei auf eine im Jahr 2018 eingeführte Widmungskategorie für den geförderten Wohnbau.

"Das bedeutet: Immer wenn in Wien Grundstücke für Wohnbauzwecke umgewidmet werden, müssen zwei Drittel der darauf errichteten Wohnungen gefördert und damit leistbar sein." Die Stadt arbeite dabei sowohl mit gemeinnützigen Bauträgern als auch mit privaten Unternehmen eng zusammen.

"Dämpft private Mieten"

Der große kommunale Wohnungsbestand habe laut dem Bürgermeister auch Auswirkungen auf jene Wiener, die nicht in einer Gemeindewohnung oder einer geförderten Wohnung leben. "Wir haben gezeigt, dass ein starker öffentlicher Wohnungsbestand die privaten Mieten dämpft."

Ein weiterer wichtiger Bestandteil sei der Mieterschutz. Dazu zählt Ludwig unter anderem die kostenlose Beratung und rechtliche Vertretung durch die Mieterhilfe. Damit soll sichergestellt werden, dass die geltenden Vorschriften auch tatsächlich eingehalten werden.

"Delogierungen verhindern"

Drohende Wohnungsverluste sind in Spanien ein Thema. Die dortige Regierung hat Maßnahmen eingeführt, um Räumungen bei besonders schutzbedürftigen Haushalten in bestimmten Fällen auszusetzen. Manche Eigentümer befürchten deshalb Mietausfälle und zeigen sich bei der Vermietung zurückhaltender. In Wien verfolge man das Ziel, bereits deutlich früher einzugreifen. "In Wien besteht unser Ziel darin, zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren, bevor die Situation überhaupt den Punkt einer zwangsweisen Delogierung erreicht."

Finanzielle Unterstützung und soziale Dienstleistungen sollen jenen Menschen helfen, die Schwierigkeiten haben, ihre Miete zu bezahlen. Im Ernstfall werden die Stellen zur Delogierungsprävention aktiv. "Die Kosten der Obdachlosigkeit und ihre daraus entstehenden Folgen sind wesentlich höher als jene Investitionen, die notwendig wären, um sie zu verhindern", so Ludwig.

Strenge Regeln für Airbnb

Wie in Barcelona ist auch in Wien die touristische Kurzzeitvermietung von Wohnungen ein Thema. Die Bundeshauptstadt habe deshalb in den vergangenen Jahren bewusst strengere Vorschriften eingeführt.

Die Bilder des Tages i ?

Trotz des international beachteten Wohnbaumodells sieht Ludwig angesichts des Bevölkerungswachstums auch in der eigenen Stadt Handlungsbedarf. Es brauche weiterhin eine starke öffentliche Wohnungspolitik, leistungsfähige gemeinnützige Bauträger und eine verlässliche langfristige Finanzierung.