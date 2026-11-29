i Viele Schüler in Wien kämpfen mit Sprachproblemen. istock (Symbolbild) Alarmierende Zahlen Mehr als jeder fünfte AHS-Neuling mit Deutsch-Defiziten Viele Kinder haben beim Übertritt ins Gymnasium Probleme beim Lesen und Textverständnis. Wien setzt nun auf ein tägliches Lesetraining. Von Devlet Orhan 29.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als jedes fünfte Kind startet mit Deutsch-Defiziten ins Gymnasium. Das zeigen aktuelle Zahlen des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS). Österreichweit haben 18 Prozent der Schüler in der ersten Klasse Gymnasium die Deutsch-Lernziele der Volksschule nur teilweise erreicht, weitere vier Prozent haben sie verfehlt.

In Mittelschulen ist die Lage noch dramatischer

An den Mittelschulen haben 30 Prozent der Schüler die entsprechenden Lernziele nur teilweise erreicht, 19 Prozent haben sie verfehlt. Fehlende Sprachkenntnisse können auch in anderen Unterrichtsfächern zum Problem werden, etwa beim Verstehen von Aufgabenstellungen.

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Besonders angespannt ist die Situation in Wien. Im Schuljahr 2024/25 wechselten rund 56 Prozent der Kinder nach der Volksschule ins Gymnasium. Bildungsexpertin Christiane Spiel verweist auf den starken Zuzug, volle Klassen und den hohen Anteil an Kindern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch.

Lehrer fordern mehr Personal

Die Lehrergewerkschaft fordert zusätzliche Ressourcen und mehr Personal in Kindergärten und Volksschulen. Durch eine gezielte Sprachförderung schon im Kindergarten sollen die Leistungsunterschiede zwischen den Kindern verringert werden.

Spiel nimmt unterdessen auch die Eltern in die Pflicht. Sie sollten sich gut überlegen, welche Schulform für ihr Kind am besten geeignet ist. Eine dauerhafte Überforderung könne sich negativ auf die weitere Entwicklung auswirken.

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Tägliches Lesetraining

Die Stadt Wien will nun bei den Volksschülern ansetzen. Bereits im Dezember startet die Pilotphase des sogenannten "Wiener Lesebands". Nach Hamburger Vorbild sollen die Kinder möglichst jeden Schultag 20 Minuten lang das Lesen trainieren - auch außerhalb des Deutschunterrichts.

Regelmäßige Überprüfungen sollen dabei helfen, Schwächen frühzeitig zu erkennen und betroffene Schüler gezielt zu fördern. Ab dem Schuljahr 2027/28 soll das Lesetraining in allen Wiener Volksschulklassen zum Einsatz kommen.