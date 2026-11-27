i SPÖ-Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, Frau Anita Zemlyak und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der Ehrung. Stadt Wien / Christian Jobst Ehrung im Wiener Rathaus Ludwig verleiht Zemlyak goldenes Ehrenzeichen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zeichnete am Freitag Anita Zemlyak für ihre langjährigen Verdienste um die Wiener Kulturszene aus. Von Niklas Burger 27.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besondere Ehre für Wiens frühere Kulturchefin Anita Zemlyak: Bürgermeister Michael Ludwig überreichte ihr am Freitag (27.11) im Rathaus das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler nahm an der feierlichen Ehrung teil.

Zemlyak wurde für ihren langjährigen Einsatz für Kunst, Kultur und Wissenschaft sowie die kulturelle Vielfalt in den Wiener Bezirken ausgezeichnet.

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"Anita Zemlyak hat mit Weitblick, strategischem Geschick und einem tiefen Verständnis für die Anliegen der Kunst- und Kulturschaffenden gewirkt", betonte Ludwig. Sie habe sowohl die großen Wiener Kulturinstitutionen als auch die freie Szene nachhaltig gestärkt.

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Rasche Hilfe in der Corona-Krise

Besonders hob der Stadtchef den Einsatz Zemlyaks während der Coronapandemie hervor. Unter ihrer Leitung wurden kurzfristig Arbeitsstipendien und Sonderförderungen auf die Beine gestellt. Diese sicherten laut Ludwig vielen Kulturschaffenden das wirtschaftliche Überleben.

"Gerade in dieser existenzbedrohenden Situation hat Anita Zemlyak rasch und entschlossen gehandelt", so der Bürgermeister.

Kultur bis ins Grätzl

Doch nicht nur die großen Kulturhäuser profitierten von ihrer Arbeit. Zemlyak setzte sich auch für neue künstlerische Entwicklungen und ein vielfältiges Kulturangebot in den Wiener Grätzln ein.