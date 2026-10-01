i istock (Symbolbild) Neuer KV in Kraft Löhne steigen ab sofort für 250.000 Österreicher Für Beschäftigte in Gastronomie und Hotellerie gibt es jetzt mehr Geld. Die Löhne und Gehälter steigen im Schnitt um 3 Prozent. Von Österreich Heute 01.10.2026, 09:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für rund 250.000 Beschäftigte in Österreich bringt der heutige 1. Oktober mehr Geld. Der neue Kollektivvertragsabschluss für Gastronomie und Hotellerie tritt in Kraft. Damit steigen die Löhne und Gehälter in der Branche im Durchschnitt um 3 Prozent.

Auch für Lehrlinge steigen mit 1. Oktober die Einkommen. Sie erhalten durchschnittlich 3,44 Prozent mehr.

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Eine Prämie gibt es obendrauf

Zusätzlich zur Erhöhung der laufenden Bezüge wurde für den Großteil der Beschäftigten eine Prämie vereinbart. Diese beträgt maximal 275 Euro.

Der Abschluss ist nach mehreren intensiven Verhandlungsrunden zwischen den Fachverbänden Hotellerie und Gastronomie sowie den Gewerkschaften GPA und vida zustande gekommen.

Die Arbeitgeber verwiesen bei der Einigung auch auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. "Fakt ist, dass es in den letzten Jahren immer einen Reallohngewinn gegeben hat", so Alois Rainer, Obmann des Fachverbandes Gastronomie.

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Von 2021 bis 2025 seien die Löhne und Gehälter demnach durchschnittlich um 27,1 Prozent gestiegen. Die Inflation habe im selben Zeitraum 23,8 Prozent betragen. Noch stärker war laut Arbeitgeberseite die Entwicklung bei Lehrlingen: Ihre Einkommen erhöhten sich innerhalb von vier Jahren durchschnittlich um 35 Prozent.

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Die Gewerkschaft vida hatte nach dem Abschluss betont, dass die Einigung erst nach langwierigen Verhandlungen erreicht worden sei: "Das ist kein Triumph, und das behauptet auch niemand. Aber es ist der Beweis, dass sich Standhalten auszahlt", sagte Eva Eberhart, vida-Verhandlungsleiterin und Vorsitzende des vida-Fachbereichs Tourismus.