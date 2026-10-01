StartseiteÖsterreich
istock (Symbolbild)
Neuer KV in Kraft

Löhne steigen ab sofort für 250.000 Österreicher

Für Beschäftigte in Gastronomie und Hotellerie gibt es jetzt mehr Geld. Die Löhne und Gehälter steigen im Schnitt um 3 Prozent.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
01.10.2026, 09:26
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Für rund 250.000 Beschäftigte in Österreich bringt der heutige 1. Oktober mehr Geld. Der neue Kollektivvertragsabschluss für Gastronomie und Hotellerie tritt in Kraft. Damit steigen die Löhne und Gehälter in der Branche im Durchschnitt um 3 Prozent.

Wirtin erhöhte Preise – im November wird neu kalkuliert

Auch für Lehrlinge steigen mit 1. Oktober die Einkommen. Sie erhalten durchschnittlich 3,44 Prozent mehr.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Eine Prämie gibt es obendrauf

Zusätzlich zur Erhöhung der laufenden Bezüge wurde für den Großteil der Beschäftigten eine Prämie vereinbart. Diese beträgt maximal 275 Euro.

Zehntausende Österreicher bekommen bald mehr Gehalt

Der Abschluss ist nach mehreren intensiven Verhandlungsrunden zwischen den Fachverbänden Hotellerie und Gastronomie sowie den Gewerkschaften GPA und vida zustande gekommen.

Krisenabschluss: Metaller bekommen um 1,9 Prozent mehr

Die Arbeitgeber verwiesen bei der Einigung auch auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. "Fakt ist, dass es in den letzten Jahren immer einen Reallohngewinn gegeben hat", so Alois Rainer, Obmann des Fachverbandes Gastronomie.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig!Mail an uns

Von 2021 bis 2025 seien die Löhne und Gehälter demnach durchschnittlich um 27,1 Prozent gestiegen. Die Inflation habe im selben Zeitraum 23,8 Prozent betragen. Noch stärker war laut Arbeitgeberseite die Entwicklung bei Lehrlingen: Ihre Einkommen erhöhten sich innerhalb von vier Jahren durchschnittlich um 35 Prozent.

E-Moped-Aus – Gewerkschaft warnt vor Liefer-Chaos

Die Gewerkschaft vida hatte nach dem Abschluss betont, dass die Einigung erst nach langwierigen Verhandlungen erreicht worden sei: "Das ist kein Triumph, und das behauptet auch niemand. Aber es ist der Beweis, dass sich Standhalten auszahlt", sagte Eva Eberhart, vida-Verhandlungsleiterin und Vorsitzende des vida-Fachbereichs Tourismus.

red,Akt. 01.10.2026, 09:30, 01.10.2026, 09:26
Mehr zum Thema
LohnverhandlungenKollektivvertrag (KV)GewerkschaftLohn

Weiterlesen

Weitere Storys
GastronomieTourismusÖsterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote