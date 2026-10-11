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Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und die Brüder Peter (l.) und Lukas Resetarits.
Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und die Brüder Peter (l.) und Lukas Resetarits.
Stadt Wien
Ehrung in Wien

Ludwig ehrt Lukas und Peter Resetarits im Rathaus

Große Auszeichnung für zwei große Wiener: Lukas und Peter Resetarits wurden nun im Rathaus von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig geehrt.
Thomas Peterthalner
Von Thomas Peterthalner
11.10.2026, 12:55
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Lukas Resetarits zählt zu den größten Kabarettisten Österreichs. Sein Bruder Peter Resetarits ist Journalist und langjähriger ORF-Moderator. Nun wurden die beiden Brüder von Bürgermeister Michael Ludwig (SP) im Wiener Rathaus geehrt.

"Österreich über Jahrzehnte geprägt"

"Heute durfte ich Lukas und Peter Resetarits im Wiener Rathaus das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien überreichen", so Bürgermeister Ludwig auf Facebook. "Beide haben das öffentliche Leben in Österreich über Jahrzehnte hinweg geprägt – auf ganz unterschiedliche Weise und mit einer gemeinsamen Haltung: Qualität, gesellschaftliche Verantwortung und ein besonderes Gespür für die Anliegen der Menschen."

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Generationen begeistert

Lukas Resetarits begeisterte mit seinem Kabarett und seiner Schauspielkunst ganze Generationen, regte sein Publikum immer wieder zum kritischen Nachdenken an. Unvergessen ist auch seine Rolle als Major Kottan in der TV-Serie "Kottan ermittelt".

Ludwig mit Lukas und Peter Resetarits.
Ludwig mit Lukas und Peter Resetarits.
Stadt Wien

Soziale Fragen im Mittelpunkt

Peter Resetarits wiederum machte sich als Journalist und Moderator einen Namen. Er gab Menschen und ihren Anliegen eine Stimme und widmete sich mit großer Sorgfalt gesellschaftlichen und sozialen Fragen.

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Gespür für die Anliegen der Menschen

Für Bürgermeister Ludwig verbindet die beiden trotz ihrer unterschiedlichen beruflichen Wege eine gemeinsame Haltung: Qualität, gesellschaftliche Verantwortung und ein besonderes Gespür für die Anliegen der Menschen. Mit dem Goldenen Ehrenzeichen würdigt die Stadt Wien das langjährige Wirken der beiden Persönlichkeiten und ihren Beitrag zu Kultur, Medien und demokratischer Debatte in Österreich.

Drei erfolgreiche Brüder

"Meine herzliche Gratulation und mein aufrichtiger Dank für ihr langjähriges Wirken", so Ludwig. Unvergessen ist auch der dritte Bruder Willi Resetarits, der als Kurt Ostbahn zu einer der größten Austropop-Legenden aufstieg und leider im Jahr 2022 verstarb.

pet,11.10.2026, 12:55
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