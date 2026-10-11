Ludwig ehrt Lukas und Peter Resetarits im Rathaus

Lukas Resetarits zählt zu den größten Kabarettisten Österreichs. Sein Bruder Peter Resetarits ist Journalist und langjähriger ORF-Moderator. Nun wurden die beiden Brüder von Bürgermeister Michael Ludwig (SP) im Wiener Rathaus geehrt.
"Heute durfte ich Lukas und Peter Resetarits im Wiener Rathaus das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien überreichen", so Bürgermeister Ludwig auf Facebook. "Beide haben das öffentliche Leben in Österreich über Jahrzehnte hinweg geprägt – auf ganz unterschiedliche Weise und mit einer gemeinsamen Haltung: Qualität, gesellschaftliche Verantwortung und ein besonderes Gespür für die Anliegen der Menschen."
Lukas Resetarits begeisterte mit seinem Kabarett und seiner Schauspielkunst ganze Generationen, regte sein Publikum immer wieder zum kritischen Nachdenken an. Unvergessen ist auch seine Rolle als Major Kottan in der TV-Serie "Kottan ermittelt".
Peter Resetarits wiederum machte sich als Journalist und Moderator einen Namen. Er gab Menschen und ihren Anliegen eine Stimme und widmete sich mit großer Sorgfalt gesellschaftlichen und sozialen Fragen.
Für Bürgermeister Ludwig verbindet die beiden trotz ihrer unterschiedlichen beruflichen Wege eine gemeinsame Haltung: Qualität, gesellschaftliche Verantwortung und ein besonderes Gespür für die Anliegen der Menschen. Mit dem Goldenen Ehrenzeichen würdigt die Stadt Wien das langjährige Wirken der beiden Persönlichkeiten und ihren Beitrag zu Kultur, Medien und demokratischer Debatte in Österreich.
"Meine herzliche Gratulation und mein aufrichtiger Dank für ihr langjähriges Wirken", so Ludwig. Unvergessen ist auch der dritte Bruder Willi Resetarits, der als Kurt Ostbahn zu einer der größten Austropop-Legenden aufstieg und leider im Jahr 2022 verstarb.