Machtwort! Hansi Flick bleibt Bayern-Trainer

Zwei Siege aus zwei Spielen und schon ist man fix Bayern-Trainer! Dieses Märchen durchlebt gerade Interims-Coach Hansi Flick. Nach der 4:0-Gala gegen Borussia Dortmund ist sich Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sicher, dass Flick der richtige Mann ist.

"Wir werden mit Hansi Flick bis auf Weiteres arbeiten. Er hat vor dem Spiel gesagt, die zwei Spiele sind jetzt erst mal die Ziellinie. Die Ziellinie hat er heute, würde ich sagen, bravourös überschritten. Und jetzt werden wir in aller Ruhe mit ihm weitermachen", sprach Rummenigge ein Machtwort.In zwei Wochen sitzt Flick also auf der Bayern-Bank? "Davon kann man ausgehen!"Der 64-Jährige war begeistert vom Top-Auftritt gegen Dortmund: "Wir sind zufrieden mit dem, wie wir heute aufgetreten sind. Man hat die Zuschauer gesehen, die Riesenspaß an diesem Spiel gehabt und die Mannschaft auch zu Recht mit Standing Ovations in die Kabine verabschiedet haben."