i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. istock (Symbolbild) Türen verriegelten sich Mädchen (4) beim Spielen in Auto eingeschlossen - tot Ein Mädchen (4) stieg beim Spielen in Indien in ein Auto und wurde darin eingeschlossen. Nach mehr als zwei Stunden fand die Familie das Kind. Von André Wilding 22.09.2026, 10:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als zwei Stunden suchte eine Familie verzweifelt nach einem vierjährigen Mädchen. Schließlich machten die Angehörigen eine schreckliche Entdeckung: Das Kind befand sich bewusstlos in einem versperrten Auto.

Das Mädchen hatte in der Nähe seines Hauses gespielt und war dabei in den Wagen gestiegen. Anschließend verriegelten sich die Türen hinter dem Kind.

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Familie schlägt Autoscheibe ein

Als die Angehörigen das Mädchen schließlich im Fahrzeug entdeckten, schlugen sie ein Fenster ein und holten das bewusstlose Kind heraus.

Die Familie brachte die Vierjährige sofort in das Regierungskrankenhaus in Kothagudem. Dort konnten die Ärzte allerdings nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei vermutet, dass das Mädchen erstickt ist.

Temperaturen um 50 Grad

Ein Auto kann sich bei hohen Außentemperaturen innerhalb kurzer Zeit stark aufheizen. Bei 24 Grad im Freien werden laut ADAC nach zehn Minuten bereits 31 Grad im Innenraum erreicht. Nach einer halben Stunde sind es 40 Grad, nach einer Stunde 50 Grad.

Bei 30 Grad Außentemperatur kann die Temperatur im Wagen innerhalb einer Stunde auf rund 56 Grad steigen. In direkter Sonne sind auch mehr als 60 Grad möglich. Leicht geöffnete Fenster verhindern diesen Temperaturanstieg kaum – das berichtet die BILD.

In der Region liegen die Temperaturen tagsüber derzeit bei rund 50 Grad.

Kleinkinder besonders gefährdet

Kleinkinder können ihre Körpertemperatur noch nicht ausreichend regulieren und schwitzen weniger als Erwachsene. Steigt die Körpertemperatur auf mehr als 40 Grad, kann es zu einem Hitzschlag kommen, der tödlich enden kann, heißt es in dem Bericht weiter.

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Der ADAC warnt deshalb davor, Kinder oder Tiere auch nur für kurze Zeit in einem verschlossenen Fahrzeug zurückzulassen.