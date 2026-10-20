i Der Genuss von übermäßig vielen Roten Rüben wurde einem US-Amerikaner beinahe zum Verhängnis. iStock/ deepblue4you Nicht mit Medikament vertragen Mann isst zu viel Gemüse und landet in Notaufnahme Rote Rüben gelten als gesund – doch für einen 82-jährigen Mann aus den USA wurde das Gemüse fast zur Todesfalle. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Mann hatte jede Woche bis zu 2,7 Kilo Rote Rüben verdrückt – gekocht und als Saft. Das wurde ihm beinahe zum Verhängnis, wie Forschende der University of California schildern. Wie 20 Minuten berichtet, vertrug sich der hohe Konsum der Rüben nicht mit einem Medikament, das er wegen seiner Herzkrankheit einnahm.

Plötzlicher Schwindel und blaue Haut

Nach dem Abendessen wurde dem Pensionisten plötzlich so schwindelig, dass er ins Spital musste. Dort diagnostizierten die Ärzte einen Kreislaufkollaps, sehr niedrigen Blutdruck und eine auffällige bläuliche Verfärbung der Haut – eine sogenannte Zyanose. Trotz Sauerstoff blieb die Sättigung im Blut gefährlich niedrig bei 88 Prozent (normal wären 95 bis 100 Prozent). Auffallend war auch der hohe Methämoglobinwert von 20,9 Prozent, was über der kritischen Grenze liegt. Die Diagnose: Methämoglobinämie.

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Das Ärzteteam verabreichte dem Mann Methylenblau. Schon kurz darauf besserte sich sein Zustand: Die Hautfarbe normalisierte sich, der Methämoglobinwert ging zurück und die Sauerstoffsättigung stieg auf 99 Prozent – und das ganz ohne zusätzlichen Sauerstoff. Nach kurzer Zeit konnte der US-Amerikaner wieder nach Hause. Allerdings erhielt er eine klare Anweisung: Weniger Rote Rüben essen.

Warum wurden die Roten Rüben gefährlich?

Das Gemüse allein war nicht das Problem. Der 82-Jährige nahm auch täglich Isosorbidmononitrat – ein Mittel, das bei Herzkrankheiten eingesetzt wird und Nitrat enthält. Dieses erweitert die Blutgefäße und senkt den Blutdruck – genauso wie die Roten Rüben, die ebenfalls viel Nitrat liefern.

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"Es handelt sich hierbei unseres Wissens nach um den ersten Fall, in dem der Verzehr ganzer Rüben zu Methämoglobinämie führt", so das Ärzteteam im "Journal of Emergency Medicine". Sie betonen aber, dass erst die Kombination aus Medikament und Gemüse den gefährlichen Zustand ausgelöst hat. Der Fall zeigt, dass sogar gesunde Lebensmittel in Verbindung mit bestimmten Medikamenten unerwartete Nebenwirkungen haben können – vor allem bei älteren Menschen mit Herzproblemen.

Auch andere Dinge können die Wirkung von Medikamenten beeinflussen – etwa Kaffee oder große Hitze: