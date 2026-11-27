i Der Angeklagte ging mit einer Eisenstange auf den hellbraunen Labrador los, doch dieser hatte vorher seinen Sohn angesprungen. Sabine Hertel/iStock Umarmung vor Gericht Mann schlägt Hund mit Eisenstange, bekommt keine Strafe Der Mann zog einem Labrador eine Eisenstange drüber, doch nun will er mit dem Halter sogar gemeinsam essen gehen. "Heute" weiß, wie es dazu kam. Von Iris Hödl 27.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass sich zwei Männer aus Wien am Ende in den Armen liegen würden, hätte nach einem Vorfall am Wiener Handelskai wohl niemand gedacht. Dort kam es am 20. August bei einer Gratis-Cola-Aktion dazu, dass ein Labrador den eingeschränkten Sohn (9) des extrem schwerhörigen Angeklagten (47) ansprang und am Oberkörper kratzte.

"Dem Hund eine drübergezogen" – Notwehr oder nicht?

Zwischen dem Vater und dem 35-jährigen Hundehalter entbrannte ein Streit über die weitere Vorgehensweise, dann eskalierte es plötzlich. Der Vater schnappte sich eine Eisenstange von einer nahen Baustelle. "Er holte aus und zog sie dem Hund drüber, sodass der richtig gewinselt hat", schilderte ein schockierter Zeuge am Wiener Landl. Er wurde dabei leicht an der Schulter verletzt.

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Der 47-Jährige musste vor Gericht ganz weit vorne beim Richter sitzen und immer wieder nachfragen, da er sein Hörgerät ausgerechnet am Prozesstag nicht finden konnte – war sich aber sicher: "Es war Notwehr!" Denn der Labrador habe ihn auch angesprungen. Da der Hundehalter nicht ausschließen konnte, dass sein nervöser Vierbeiner zuckte, nahm der Tierquälerei-Prozess eine überraschende Wendung.

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Umarmung statt Verurteilung

Plötzlich entschuldigte sich der Geschädigte. "Es tut mir leid, es war eine sch**ß Situation", sagte der Hundebesitzer zum Angeklagten. Daraufhin umarmte ihn der 47-Jährige mitten im Gerichtssaal. Die beiden vereinbaren sogar, demnächst gemeinsam etwas essen zu gehen. "Das sehen wir auch nicht oft, dass zwei sich umarmen", staunte die Staatsanwältin.

Der 47-Jährige wurde schließlich freigesprochen. "Dass Sie die Eisenstange genommen haben, ist problematisch, aber falls es zur Notwehr war, bin ich im Zweifel großzügig", begründete der Richter. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.