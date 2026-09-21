i Ein 20-Jähriger wiegt sein Marihuana auf der Gemüsewaage eines Supermarkts ab. Als er den Laden nicht verlassen will, muss die Polizei anrücken. istock Lebenslanges Hausverbot Mann wiegt Cannabis auf Waage in Supermarkt ab Ein 20-Jähriger wiegt sein Marihuana auf der Gemüsewaage eines Supermarkts ab. Als er den Laden nicht verlassen will, muss die Polizei anrücken. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte ein 20-Jähriger nur wissen, wie viel sein Marihuana wiegt. Seine ungewöhnliche Methode endete allerdings mit einem Polizeieinsatz und einem lebenslangen Hausverbot in einem Supermarkt in Erfurt.

Am Samstagabend tauchte der junge Mann mit zuvor gekauftem Cannabis in dem Geschäft auf. Statt einer eigenen Waage nutzte er kurzerhand jene, die eigentlich für Obst und Gemüse vorgesehen ist, und legte dort sein Marihuana zum Abwiegen auf.

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Mitarbeiter werfen 20-Jährigen raus

Das blieb dem Personal nicht lange verborgen. Mitarbeiter forderten den Mann auf, das Geschäft zu verlassen. Der 20-Jährige weigerte sich jedoch, der Aufforderung nachzukommen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Die Einsatzkräfte begleiteten ihn schließlich nach draußen. Warum er nicht freiwillig gehen wollte, ist nicht bekannt. Der Supermarkt zog jedenfalls Konsequenzen und verhängte gegen ihn ein lebenslanges Hausverbot.

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Eine Anzeige wegen des Cannabis gibt es hingegen nicht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der 20-Jährige nur eine geringe Menge bei sich. Diese lag innerhalb des gesetzlichen Rahmens, weshalb keine weiteren Ermittlungen eingeleitet wurden.

Die Polizei kommentierte den Einsatz später auf Facebook mit einem augenzwinkernden Hinweis: "Kleiner Tipp: Die Gemüsewaage nicht für jedes Grünzeug benutzen."