i Der Mercedes-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Markus Steinberger / EinsatzReport24 Von Straße abgekommen Mercedes-Fahrer (19) hat bei Crash tausend Schutzengel Ein 19-Jähriger kam am Montagabend in Bayern mit seinem Mercedes von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und landete am Dach in einem Bach. Von André Wilding 20.10.2026, 07:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Mercedes liegt völlig verkehrt in einem Bachbett, der Lenker steigt unverletzt aus: Ein 19-Jähriger hatte am Montagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern großes Glück. Sein Wagen war zuvor von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße RO9 zwischen Rohrdorf-Achenmühle und Samerberg-Törwang.

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Mercedes überschlägt sich auf Böschung

Der junge Autofahrer war auf der RO9 unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Der Mercedes rutschte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Erst in einem Bachbett kam das Fahrzeug zum Stillstand - mit den Rädern nach oben.

19-Jähriger bleibt unverletzt

Trotz des heftigen Unfallhergangs kam der junge Lenker ohne Verletzungen davon. Rettungskräfte rückten zur Unfallstelle aus.

Warum der 19-Jährige mit seinem Mercedes von der Straße abkam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

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Fest steht: Der Unfall endete für den jungen Mann glimpflich, obwohl sein Auto nach dem Überschlag auf dem Dach in einem Bachbett landete.