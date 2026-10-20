Mercedes-Fahrer (19) hat bei Crash tausend Schutzengel

Ein Mercedes liegt völlig verkehrt in einem Bachbett, der Lenker steigt unverletzt aus: Ein 19-Jähriger hatte am Montagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern großes Glück. Sein Wagen war zuvor von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen.
Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße RO9 zwischen Rohrdorf-Achenmühle und Samerberg-Törwang.
Der junge Autofahrer war auf der RO9 unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.
Der Mercedes rutschte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Erst in einem Bachbett kam das Fahrzeug zum Stillstand - mit den Rädern nach oben.
Trotz des heftigen Unfallhergangs kam der junge Lenker ohne Verletzungen davon. Rettungskräfte rückten zur Unfallstelle aus.
Warum der 19-Jährige mit seinem Mercedes von der Straße abkam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Fest steht: Der Unfall endete für den jungen Mann glimpflich, obwohl sein Auto nach dem Überschlag auf dem Dach in einem Bachbett landete.