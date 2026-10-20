i Die Feuerwehr erhöhte auf die zweite Alarmstufe und rückte mit rund 40 Einsatzkräften an. NEWS5 Warnung an Bevölkerung Alarmstufe 2! Großeinsatz auf Hamburgs Reeperbahn Feuer-Alarm mitten auf Hamburgs Reeperbahn! Am Montagabend brach in einem Wohn- und Geschäftsgebäude ein Brand aus. Rund 40 Feuerwehrleute rückten an. Von André Wilding 20.10.2026, 07:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montagabend ist in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Hamburger Berg ein Feuer ausgebrochen. Gegen 22.27 Uhr meldeten Anrufer der Feuerwehr starken Rauch auf der Straße "Hamburger Berg" direkt an der Reeperbahn. Die Feuerwehr erhöhte auf die zweite Alarmstufe und rückte mit rund 40 Einsatzkräften an.

Wegen des Brandrauchs warnte die Feuerwehr die Bevölkerung über die Warn-App NINA. Die Anwohner wurden aufgefordert, den Bereich zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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Gebäude geräumt

Die Einsatzkräfte räumten das betroffene Haus sowie die benachbarten Gebäude. Der Rauch zog vor allem nach Südwesten. Deshalb informierte die Feuerwehr zudem die Helios Endo-Klinik und empfahl, das Gebäude abzuschotten.

Vor Ort zeigte sich, dass im hinteren Teil des Gebäudes der Lagerraum einer Bar in Brand geraten war. Der giftige Brandrauch breitete sich über zwei Geschosse des Hauses aus, das direkt neben der bekannten Kneipe "Zum Goldenen Handschuh" steht.

Schwierige Löscharbeiten

Die Einsatzkräfte gingen mit einem C-Rohr gegen die Flammen vor. Das Gebäude ist stark verschachtelt, deshalb waren die Löscharbeiten schwierig. Der Hamburger Berg war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

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Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Ob die Bewohner noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, war zunächst unklar. Zur Brandursache gibt es bislang keine gesicherten Angaben.