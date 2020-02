"Mini-Hirscher": Assinger beneidet ihn um Technik

Ski-Supertalent Luca Stocker teilt die "Heute"-Story über den Rat von Armin Assinger. Der ORF-Star reagiert sympathisch und verrät: Er beneidet den Neunjährigen sogar.

Der Hype um Luca Stocker kennt keine Grenzen. Clips, die den Ski-Knirps beim Carven zeigen, sammelten in den sozialen Medien in den letzten beiden Jahren mehr als eine Million Views. Im Februar verschafften sie ihm TV-Auftritte im ORF und auf ServusTV.Beim Red-Bull-Sender schwärmte am Montag Ex-Rennfahrer Armin Assinger über seinen Kärntner Landsmann. Der Ski-Experte und Millionenshow-Quizmaster warnte Stocker nur vor der Pubertät: "Do is vielleicht was anderes interessant. Nicht diese Kurven, sondern andere..."Seine Worte erreichten die Familie Stocker. Der von Papa Roland betriebene Instagram-Account von Luca teilte die Story von "Heute" an seinem neunten Geburtstag stolz: "In spätestens 10 Jahren denk ich an deine Worte, lieber Armin Assinger."Der ORF-Star antwortete prompt: "Lieber Luca, lieber Roland, liebe Familie Stocker! Deine Technik, Luca, hätte ich gern (gehabt)!", gestand der vierfache Weltcupsieger."So einen Zupf hat der Bua drauf! Immer schaun, dass der Spaß nicht verloren geht! Und nit weh tun! Ski Heil nach Maria Rain!!!"Maria Rain ist der Heimatort der Familie Stocker. Dort ist Luca längst ein kleiner Star. So gratulierte ihm am Donnerstag der Bürgermeister, Franz Ragger (SP):Auch Sponsor Atomic richtete seine Glückwünsche via Social Media aus:Wir haben in den vergangenen Wochen ausführlich über das Supertalent aus Kärnten berichtet. Den Volksschüler, der wie sein großes Idol Marcel Hirscher von seinem Papa trainiert und schon von Hirscher-Ausrüster Atomic gesponsert wird.Vater Roland Stocker verriet "Heute", der Assinger-Rat "kam völlig überraschend. Wir haben herzlich gelacht!" Er ist Papa, Trainer und Servicemann in Personalunion. "Er hat völlig Recht mit seiner Warnung. In der Pubertät müssen wir gut aufpassen", lachte Stocker über den lockeren Spruch des ORF-Stars.Hier posiert der kleine Luca vor seiner Atomic-Ausrüstung: