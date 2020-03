Mini-Turnier soll Sieger im Europacup ermitteln

Titelverteidiger Liverpool ist bereits aus der Champions League ausgeschieden. Der Nachfolger könnte im Rahmen eines "Final Four" ermittelt werden.

Drei Partien in vier Tagen

Wie geht es mit der Champions League und der Europa League weiter? Beide Bewerbe sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit unterbrochen. Eines der letzten Spiele war am Donnerstag das 0:5-Debakel des LASK gegen Manchester United . Bereits diese Partie fand ohne Zuschauer statt. Die UEFA steht nun vor einem Termin-Problem . Aufgrund der Verschiebungen ist es kaum möglich, die geplanten Final-Termine (Champions League am 30. Mai in Istanbul, Europa League am 27. Mai in Danzig) einzuhalten. Oder doch?Laut der spanischen Zeitung "AS" gibt es Pläne, wonach ein "Final-Four-Turnier" die jeweiligen Champions ermitteln soll.Demnach würden die Halbfinal-Duelle in nur einer Partie (ohne Hin- und Rückspiel) entschieden, drei Tage später ginge es im Endspiel um den Titel. Die "Mini-Turniere" sollen eben in Istanbul (Tür) sowie Danzig (Pol) über die Bühne gehen.Freilich: Der Plan geht nur auf, wenn zuvor alle Achtel- und Viertelfinal-Matches gespielt werden können. Davon ist man angesichts der weltweiten Corona-Entwicklung aktuell weit entfernt.