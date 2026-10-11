i Freddy Quinn APA-Images / dpa / Maurizio Gambarini Musik-Legende traut sich Mit 95 Jahren! Freddy Quinn feiert Comeback Damit hat wohl niemand gerechnet! Schlager-Legende Freddy Quinn (95) kehrt nach 20 Jahren überraschend ins Rampenlicht zurück. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrzehntelang begeisterte Freddy Quinn mit seinen Hits ein Millionenpublikum. Doch vor rund 20 Jahren zog sich der Sänger aus der Öffentlichkeit zurück. Eigentlich wollte er nie wieder auftreten. Jetzt macht die Musik-Legende eine überraschende Ausnahme!

Ein Geburtstagsgeschenk seiner Frau Rosi brachte den 95-Jährigen jetzt zum Umdenken, berichtet "Bild".

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Gemeinsam besuchten die beiden am Wochenende einen kleinen Zirkus in Henstedt-Ulzburg in Deutschland. Dort gab es Ponys, Clowns, Artisten und Zuckerwatte. Doch eines fehlte: das Publikum! Gerade einmal sieben Zuschauer hatten sich ins Zirkuszelt verirrt. Einer davon war Freddy Quinn.

Freddy Quinn will Zirkus retten

Der traurige Anblick ließ den Schlager-Star offenbar nicht kalt. Quinn kennt die Zirkusfamilie Traber bereits seit Jahrzehnten. Nach der Vorstellung machte er den Betreibern deshalb ein überraschendes Angebot. "Wenn es Ihnen hilft, die Bude voll zu machen, komme ich gern wieder. Schreiben Sie das gern auf die Plakate", erklärte er gegenüber der "Bild".

Gesagt, getan! Schon am kommenden Samstag soll der 95-Jährige als Ehrengast beim Zirkus in Leezen auftreten – zumindest vor das Publikum treten. Kunststücke wird die Musik-Legende zwar nicht vorführen, eine kleine Rolle könnte er aber dennoch übernehmen.

Ob er vielleicht sogar eine Zirkusnummer ansagen wird? "Das kann ich mir durchaus vorstellen", verrät Quinn. Für den kleinen Familienzirkus könnte sein Besuch jedenfalls eine große Hilfe sein.