i Das Matcha-Mobil verkauft Matcha nun auch auf drei Rädern. Espressomobil Neues Konzept Mit eigenem Mobil – Matcha wird nun auf Rädern serviert Matcha statt Kaffee: Ein Wiener Unternehmen bringt das Trendgetränk jetzt mit einem Extra-Mobil direkt zu Festivals und Firmenevents. Von Österreich Heute 07.10.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was bisher vor allem aus Cafés bekannt war, kommt jetzt auf drei Rädern: Das Wiener Unternehmen Espressomobil schickt sein neues Matchamobil auf die Straße. In einer umgebauten Piaggio Ape wird Matcha direkt vor den Augen der Gäste zubereitet.

Matcha kommt auf drei Rädern

Das Konzept setzt auf frisch aufgeschlagenen Ceremonial Matcha. Dazu gibt es Hafer- oder Kokosdrink sowie fruchtige Zutaten. Auf der Karte stehen unter anderem ein klassischer Iced Matcha Latte und der Strawberry Cloud Matcha.

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Die Zubereitung soll dabei Teil des Erlebnisses sein: Die Zutaten werden sichtbar geschichtet und direkt vor den Gästen verarbeitet.

Aus Matcha wird ein eigenes Konzept

Matcha war bei Espressomobil bereits länger Teil des Angebots. Die steigende Nachfrage, vor allem bei jüngeren Gästen, brachte das Unternehmen nun auf die Idee, daraus ein eigenes Konzept zu machen. "Für uns war klar: Wenn wir Matcha machen, dann nicht einfach als zusätzlichen Drink auf der Kaffeekarte, sondern als eigenes Konzept", sagt Gründer Moriz Fleissinger.

Seit 15 Jahren setzt das Unternehmen auf mobile Kaffeebars. Statt darauf zu warten, dass die Kunden ins Café kommen, fahren die Bars dorthin, wo die Menschen sind.

Erste Einsätze bei Festivals

Seine ersten größeren Auftritte hatte das Matchamobil bereits beim Electric Love Festival und beim Frequency Festival.

Für den Aufbau des neuen Projekts ist Felix Kriegler verantwortlich. Von den ersten Produkttests über den Umbau der Piaggio Ape bis zu den ersten Einsätzen dokumentiert er die Entwicklung auch auf TikTok und Instagram. Die Inhalte kamen in den ersten 90 Tagen auf rund 300.000 Aufrufe.

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Matchamobil kann gebucht werden

Das Matchamobil soll künftig auch bei Firmenveranstaltungen und Events zum Einsatz kommen. Unternehmen, Eventagenturen und Caterer können die mobile Bar inklusive Personal, Equipment und Getränken buchen.

Das Fahrzeug kann außerdem für individuelle Markenaktionen eingesetzt werden. Espressomobil bietet dabei neben Getränken auch gebrandete Apen, Bars und Becher sowie DJs und Content Creator an. "Matcha wird Kaffee nicht ersetzen – aber ich bin überzeugt, dass das Getränk langfristig einen festen Platz neben Kaffee bekommen kann", sagt Kriegler.