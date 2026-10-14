i Der Mont Blanc ist wieder gewachsen. (Symbolbild) istock Zuvor war er geschrumpft Mont Blanc wuchs in drei Jahren um fast zwei Meter Der Mont Blanc ist wieder gewachsen. Eine neue Messung zeigt, dass Frankreichs höchster Berg seit 2023 um fast zwei Meter an Höhe gewonnen hat. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frankreichs höchster Berg ist wieder gewachsen. Eine neue Vermessung zeigt, dass der Mont Blanc aktuell 4.807,47 Meter hoch ist. Damit überragt er seinen Messwert aus dem Jahr 2023 um 1,88 Meter. Das gaben die zuständigen Experten am Mittwoch bekannt.

Dass sich die Höhe des Alpengipfels verändert, ist allerdings nichts Ungewöhnliches. Während die Gesteinsspitze auf rund 4.792 Metern liegt, schwankt die darüberliegende Schnee- und Eisschicht je nach Wind und Wetter. Zwischen 2021 und 2023 hatte der Berg noch rund zwei Meter an Höhe verloren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Experten beobachten Veränderungen

"Der Gipfel des Mont Blanc ist ständig in Bewegung", erklärte Chef-Vermesser Jean des Garets. "Jede individuelle Messung hat für sich genommen keine Bedeutung." Entscheidend sei vielmehr die langfristige Entwicklung.

Die Bilder des Tages i ?

Seit 2001 wird der Mont Blanc alle zwei bis drei Jahre vermessen, um unter anderem mögliche Folgen des Klimawandels zu untersuchen. Die aktuelle Höhe entspricht laut Experten ungefähr jener vom Ende des 19. Jahrhunderts.

Glaziologe Luc Moreau sieht vorerst keine größeren Auswirkungen der Erderwärmung auf den Gipfel. Dieser verändere sich dadurch derzeit "nicht bedeutend".