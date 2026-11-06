i Kim Kardashian sorgt in "The Kardashians" mit einem spontanen Hauskauf für Staunen. REUTERS/Mario Anzuoni "Definitiv Hausfriedensbruch" Nach Cannabis-Gummis: Kardashian kauft spontan Villa Bei einem Ausflug nach Palm Springs schleicht sich Kim Kardashian mit Freundinnen aufs Nachbargrundstück. Am Ende gehört es ihr. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere bekommen nach Cannabis-Gummis Lust auf Chips, Kim Kardashian (46) kaufte eine Villa. In der neuen Folge von "The Kardashians" zeigt die Skims-Gründerin, wie sie bei einem Mädelsausflug ganz spontan zur Immobilien-Käuferin wurde.

Mit Mama Kris Jenner (71), Schwester Khloé (42) und Kolleginnen aus ihrer kommenden Netflix-Komödie, darunter Comedian Nikki Glaser (42) und Schauspielerin Brenda Song (38), flog Kim zum Haus ihrer Mutter in Palm Springs. Schon im Flieger verteilte sie ein besonderes Mitbringsel: Gummibärchen mit Cannabis, die in Kalifornien legal sind.

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Kris war sofort dabei: "Ich hatte vielleicht ein- oder zweimal eins und konnte nicht aufhören zu lachen. Also, ich bin für eine gute Zeit zu haben."

"Das ist definitiv Hausfriedensbruch"

Vor Ort ging es bei Martinis in den Garten. Durch versteckte Wege zwischen den Hecken sind dort die Grundstücke der Familie verbunden, nebenan wohnt auch Kylie Jenner (29). "Wir haben die gemacht, damit wir hinten herum zueinander kommen", erklärte Kim. Dazwischen liegt ein Haus, das gerade zum Verkauf steht, und Kim hatte eine Idee: Warum nicht alle drei Anwesen verbinden?

Also stieg die Truppe kurzerhand in Kims Golfwagen und fuhr in den Garten des fremden Hauses. "Ich meine, das ist definitiv Hausfriedensbruch", gab Kim später zu. "Macht das bitte nicht zuhause nach." Begeistert sah sie sich um, Comedian Fortune Feimster (46) feuerte sie an: "Ich weiß nichts darüber, wie viel es kostet, aber du solltest es kaufen."

Nach einem Gespräch mit dem Makler war die Sache klar. "Sie hat es gekauft. Sie hat es tatsächlich gekauft", verriet Khloé. Brenda Song nahm's mit Humor: "Wann immer du in ein offenes Haus einbrechen musst, sind wir da."