i Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt. Mehr als 15 Jahre gingen sie zusammen durchs Leben. IMAGO / Sven Simon Ex mit neuer Frau gesichtet Nach Ehe-Aus! Veronica Ferres flüchtet nach Österreich Während ihr Ex-Mann Carsten Maschmeyer bereits mit einer anderen Frau gesichtet wurde, sucht Veronica Ferres Ablenkung in Österreich. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 21:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als 15 gemeinsamen Jahren ist die Ehe von Veronica Ferres (61) und Unternehmer Carsten Maschmeyer Geschichte. Ende August wurde die Trennung öffentlich. Während der Unternehmer offenbar bereits wieder in weiblicher Begleitung unterwegs ist, konzentriert sich die Schauspielerin auf ihre Karriere.

Ferres sucht Ablenkung in Salzburg

Statt sich nach dem Liebes-Aus zurückzuziehen, stürzte sich die 61-Jährige in die Arbeit. Den gesamten Oktober verbrachte sie für Dreharbeiten in Salzburg. Doch neben ihrem vollen Terminkalender blieb auch Zeit, die Mozartstadt zu genießen.

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Auf Instagram gewährte Ferres ihren Fans nun private Einblicke in ihren Aufenthalt. In einem Video zeigt sie ihre Lieblingsplätze in Salzburg. Dazu zählen unter anderem das Café Tomaselli, das Domquartier und der Kapuzinerberg.

Besonders bei Spaziergängen durch die Nonnberggasse mit Blick über die Stadt scheint die Schauspielerin abschalten zu können.

Ex-Mann bereits mit neuer Frau gesichtet

Während Ferres in Österreich neue Energie sammelt, sorgen Bilder ihres Ex-Mannes für Aufsehen. Wie die "Krone" berichtet, wurde Carsten Maschmeyer in den USA bereits Händchen haltend mit einer anderen Frau fotografiert.

Zu den Aufnahmen hat sich die Schauspielerin bisher nicht öffentlich geäußert. Laut deutschen Medien, darunter die "Bunte", soll Ferres auf entsprechende Anfragen allerdings überrascht reagiert haben.

Ob die 61-Jährige selbst schon wieder bereit für eine neue Liebe ist, bleibt offen. Vorerst scheint sie ihre Kraft lieber in neue Projekte zu stecken.