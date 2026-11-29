i Norbert Oberhauser muss den ORF Ende Juni 2027 verlassen. APA-Images / First Look / Thomas Ramstorfer "Ich bin fassungslos" Nach Oberhauser-Aus – Zuschauer drohen ORF mit Boykott Das Aus von Moderator Norbert Oberhauser beim ORF sorgt für ordentlich Wirbel. Viele Zuseher sind sauer und wollen künftig nicht mehr einschalten. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Das kommt jetzt überraschend! Vor allem für mich." Mit diesen Worten verkündete ORF-Moderator Norbert Oberhauser (54) am Freitag sein Ende im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Sender wird sich von dem gebürtigen Grazer trennen. Demnach soll für Oberhauser am 30. Juni 2027 im ORF Schluss sein.

Doch warum muss der beliebte "Studio 2"-Moderator gehen? Gegenüber dem "Standard" bestätigte der Sender, dass die Gründe dafür finanzieller Natur seien. So soll Oberhauser dem Sparkurs im ORF zum Opfer fallen.

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Kollegen bestürzt

An der Vorabendsendung will der Sender hingegen festhalten. "Studio 2" bleibt fixer Bestandteil des ORF-Programms. Unklar bleibt, wer statt dem 54-Jährigen ab Juli 2027 vor der Kamera stehen soll.

Unter seinen Kollegen sorgte die Nachricht für Betroffenheit. "Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr", sagte etwa Christine Reiler. Auch Barbara Karlich zeigte sich bestürzt. Sie werde ihren "Lieblingskollegen" verlieren. Aber nicht nur die Kollegen reagierten auf das ORF-Aus des Moderators.

Zuschauer sind sauer

Wie der "Kurier" berichtet, äußerten zahlreiche User in den sozialen Medien ihren Unmut. So gehen einige davon aus, dass die Quoten beim Sender künftig einbrechen werden. Andere wollen sich daran gar selbst beteiligen und kündigten den Boykott des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an.

"Was passiert da grad beim ORF?! Ich bin fassungslos… Ich schau nicht viel, aber in Zukunft dann gar nicht mehr", hieß es etwa in einem Kommentar. "Bin schockiert. Ich möchte am liebsten dem ORF entfliehen", stand in einer weiteren erbosten Meldung.

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Die bisherige Karriere von Oberhauser

Oberhauser startete seinen Werdegang Anfang der 1990er-Jahre beim ORF-Landesstudio Steiermark. Es folgten Stationen bei Antenne Steiermark, KroneHit und ein langjähriges Engagement beim Privatsender Puls 4.

2019 kehrte er als "Studio 2"-Moderator zum ORF zurück. Ein Jahr später wagte er sich bei "Dancing Stars" auch selbst aufs Tanzparkett und sprang in weiterer Folge als Moderator ein. Wo es den 54-Jährigen künftig hinziehen wird, bleibt offen.