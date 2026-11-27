i Nachdem Alexander Gludovatz jahrelang Menschen half, braucht nun er Hilfe. FF Zillingtal Brauchen dringend Hilfe Nach Schlaganfall: Familie sammelt Spenden für Floriani Wenn andere in Not waren, war Feuerwehrmann Alexander zur Stelle. Nun hat ein schwerer Schicksalsschlag sein eigenes Leben auf den Kopf gestellt. Von Österreich Heute 27.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang eilte er anderen Menschen in Not zu Hilfe – nun braucht er selbst Unterstützung! Ein Schlaganfall hat das Leben des burgenländischen Feuerwehrmannes Alexander Gludovatz und seiner Familie auf den Kopf gestellt. Seine Kameraden wollen ihn in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lassen und haben deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Seit fast 26 Jahren bei der Feuerwehr

Bereits seit 1. Jänner 2001 ist Alexander Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zillingtal (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Seine Kollegen beschreiben den Burgenländer als engagiertes Kommandomitglied und leidenschaftlichen Feuerwehrwettkämpfer.

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Doch nach einem Schlaganfall stehen der Burgenländer und seine Familie nun vor großen persönlichen und finanziellen Herausforderungen.

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Kameraden starten Spendenaktion

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Zillingtal ruft das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung deshalb zu einer Spendenaktion auf. Mit dem gesammelten Geld soll Alexander ein barrierefreies Zuhause ermöglicht werden. Auch bei den laufenden Pflege- und Therapiekosten soll seine Familie finanziell entlastet werden.

Spendenkonto: IBAN: AT31 3300 0000 0111 4487

"Jeder Beitrag zählt – unabhängig von seiner Höhe!", appellieren die Florianis.