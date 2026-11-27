i Die ehemalige Geschäftsführerin musste sich vor Gericht verantworten. iStock Wirbel um Insolvenz Pflegeheim-Pleite: Freispruch für Ex-Geschäftsführerin Wegen der Pleite eines burgenländischen Pflegeheims musste sich die ehemalige Geschäftsführerin vor Gericht verantworten. Nun fiel das Urteil. Von Österreich Heute 27.11.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Insolvenz des Pflegeheims "Rosengarten" in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) sorgte für ordentlich Wirbel – sogar die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Die ehemalige Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft musste sich wegen betrügerischer Krida und grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vor Gericht verantworten. Am Donnerstag endete der Prozess mit einem Freispruch.

Schwere Vorwürfe gegen Ex-Chefin

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hatte der Frau vorgeworfen, die Seniorenresidenz samt dazugehörigen Grundstücken noch vor der Pleite verkauft und den Erlös als Gewinn ausgeschüttet und aus der Gesellschaft entnommen zu haben. Auch bei den Jahresabschlüssen soll es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein, wie der ORF berichtet.

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Die ehemalige Geschäftsführerin bekannte sich nicht schuldig und wies die Vorwürfe zurück. Vor Gericht beteuerte sie, sich stets mit ihrem Steuerberater abgesprochen und auf dessen Rat vertraut zu haben. Aufgrund ihrer bevorstehenden Pensionierung habe sie das Pflegeheim verkaufen und die Geschäftsführung abgeben wollen.

Darum wurde Gewinn ausgeschüttet

Hinter der Gewinnausschüttung steckte laut der Angeklagten eine Änderung des burgenländischen Sozialeinrichtungsgesetzes. Um weiterhin Landesgelder für den Betrieb eines Pflegeheims beziehen zu können, musste dieses vollständig gemeinnützig geführt werden. Ihr sei deshalb geraten worden, "private Investitionen und erzielte Gewinne auszuschütten bzw. rückzuführen".

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Die Schuld an der Insolvenz sah die Frau hingegen bei ihrer Nachfolgerin. Dieser sei bei einer Abrechnung ein Fehler unterlaufen, woraufhin das Land vorübergehend Zahlungen eingestellt habe. Erst zwei Wochen nach dem Insolvenzantrag im November 2023 sei das Geld gekommen.

Auch Landesrat schaltete sich ein

Noch im selben Monat hatte sich das Land Burgenland an die Staatsanwaltschaft gewandt. Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) kritisierte damals die Gewinnausschüttung und äußerte den Verdacht, dass Einzelne "sich bereichert haben könnten auf Kosten der Bewohner, des Personals und letztendlich auch der Steuerzahler".

Am Donnerstag wurde die ehemalige Geschäftsführerin freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig